Đã đến lúc Apple ra mắt iPhone trong suốt: Thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay

Kỷ nguyên trong suốt trở lại

Apple mới đây đã phát hành một sản phẩm mới thu hút được nhiều sự chú ý vì có một tùy chọn màu mới rất đặc biệt. Sản phẩm đó không phải iPhone, iPad hay thậm chí là Apple Watch. Nó là một chiếc tai nghe, nhưng lại không phải là AirPods Pro 2.

Apple đã mua lại Beats by Dre vào năm 2014 và tuần này, Beats đã ra mắt mẫu tai nghe Beats Studio Buds+ mới, khá giống với AirPods Pro 2 nhưng có giá thấp hơn. Điều đặc sắc ở đây là chiếc tai nghe này có thiết kế trong suốt.

Với việc màu sắc trên các thiết bị điện tử chỉ tập trung vào các màu phổ biến, sự xuất hiện của dạng màu trong suốt được đánh giá là thiết kế đẹp nhất trong nhiều năm nay. Điều này khiến Digital Trend đặt ra câu hỏi: Tại sao Apple không làm điều gì đó tương tự cho iPhone?

Trở lại năm 1999, Apple cũng từng ra mắt những chiếc máy tính iMac với thiết kế kết hợp giữa màu sắc và trong suốt. Đây là thiết bị có tính thẩm mỹ mới mẻ và táo bạo ở thời điểm các mẫu máy tính chỉ có một màu sắc trắng đục cố định.

iMac có thể nhìn thấy tất cả các thành phần bên trong qua lớp vỏ nhựa trong suốt. Đối với nhiều người, đó là dạng thiết kế của tương lai.

Beats Studio Buds+ trong suốt.

Những chiếc iMac trong suốt và nhiều màu sắc chỉ là một trong nhiều sản phẩm như vậy. Thập niên 90 là khởi đầu cho một kỷ nguyên thú vị của thiết bị điện tử trong suốt và rực rỡ, từ các phiên bản máy chơi game N64 cho đến các thiết bị cầm tay như Game Boy Color và Game Boy Advance.

Tuy nhiên, sau đầu những năm 2000, cơn sốt thiết bị điện tử trong suốt dường như đã biến mất, thay vào đó là màu sắc đồng nhất và lớp hoàn thiện bằng kim loại.

Ngày nay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đều có một số màu đen hoặc trắng cơ bản, có thể thêm một hoặc hai phiên bản màu trẻ trung, tùy thuộc vào dòng sản phẩm hướng tới.

Khi Beats vẫn chưa thuộc về Apple, hãng âm thanh vẫn nổi tiếng với các sản phẩm tai nghe sáng tạo, chơi đùa với màu sắc đa dạng. Beats Studio Buds+ mới ra mắt lần này cũng không ngoại lệ.

Beats không phải là công ty đầu tiên bước vào kỷ nguyên hiện đại của tai nghe trong suốt. Hãng công nghệ mới nổi là Nothing đã làm điều đó đầu tiên với mẫu tai nghe Nothing Ear 1 và cả chiếc điện thoại Nothing Phone 1 đình đám gần đây.

Nhưng Beats còn tiến xa hơn khi không chỉ tai nghe mà cả hộp sạc cũng được làm trong suốt hoàn toàn, vì vậy bạn có thể nhìn thấy tất cả các thành phần bên trong đang hoạt động.

Những chiếc iMac trong suốt nhiều màu sắc.

Phá bỏ sự cứng nhắc

Mặc dù Apple vẫn được coi là hãng công nghệ có những sáng tạo về thiết kế độc đáo nhất, nhưng họ vẫn có một số quy tắc cứng nhắc trên dòng sản phẩm iPhone.

Nhiều người chọn các mẫu Pro vì muốn có máy ảnh tốt hơn, nhưng Apple dường như có quan niệm cứng nhắc rằng sự chuyên nghiệp và trẻ trung không nên trộn lẫn với nhau. Chính vì vậy, các mẫu Pro luôn chỉ có các màu sắc trung tính, hài hòa, trong khi các mẫu iPhone tiêu chuẩn luôn có đủ màu sắc vui nhộn.

Không ít người dùng kỳ vọng Apple sẽ tham khảo sản phẩm của Beats để tạo nên các màu sắc thú vị hơn, đặc biệt là trên các mẫu iPhone Pro.

iPhone 14 Pro màu tím từng được người dùng đón nhận và mong chờ khi ra mắt. Nhưng màu tím kim loại thực tế của điện thoại chỉ hiển thị đúng trong điều kiện ánh sáng phù hợp. Còn không, màu sắc đó chỉ giống như xám đen với tông màu tím.

Các tin đồn về iPhone 15 Pro sẽ có màu đỏ kim loại đậm và iPhone 15 tiêu chuẩn có thể có màu hồng nhạt và xanh nhạt. Đó là các màu sắc mới mẻ so với trước nhưng về cơ bản không có quá nhiều đột phá.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu một ngày nào đó một chiếc iPhone trong suốt ra mắt, cho phép người dùng nhìn thấy tất cả các thành phần bên trong. Về mặt kỹ thuật, đó không phải là điều không thể.

Các lựa chọn màu sắc của Apple dành cho iPhone đang trở nên cũ kỹ và nhàm chán. Công ty có lẽ sẽ cần thực hiện một số đổi mới để mang lại sức sống cho dòng sản phẩm danh tiếng của hãng.

Có thể một chiếc iPhone trong suốt sẽ vẫn là một giấc mơ viển vông, nhưng với việc Beats đang thử sức với Studio Buds+ trong suốt, đó là một giấc mơ không còn quá xa vời như trước đây.