Đau lòng cảnh người mẹ 'ngáo đá' đánh chết con 1 tuổi

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng 2 con nhỏ là cháu N.H.G.B (SN 2020) và N.H.G.A (SN 2022) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương.

Khoảng 19h30 tôí16/5, Thảo đi làm về. Do đã say nên Thảo nằm ngủ dưới nền nhà cạnh chiếc võng nơi bé N.H.G.A ngủ. Thảo đang ngủ say thì nghe con khóc nên Thảo đưa võng vỗ con nhưng bé không nín. Bực tức, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé rồi ngủ tiếp.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đến khoảng 23h cùng ngày Thảo thức dậy thì phát hiện bé N.H.G.A không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định bé A. đã chết trong tình trạng đa chấn thương, trước khi được đưa vào bệnh viện .

Qua làm việc với cơ quan Công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Trước khi đánh con Thảo có sử dụng ma túy đá.

P.Tuyền