Delulu là gì? Cụm từ gen Z nào cũng biết, phủ sóng cộng đồng KPop

Với người thuộc cộng đồng Kpop hẳn đều đã nghe qua cụm từ delulu. Thế nhưng, những ai ngoài cộng đồng này thì lại không biết delulu là gì?

Trong thời đại số hóa, "delulu" đã trở thành một thuật ngữ phổ biến, đặc biệt với giới trẻ. Nhưng thực chất, delulu là gì? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa và sự lan tỏa của cụm từ này qua bài viết dưới đây.

Delulu là gì?

"Delulu" là một từ lóng được biến tấu từ "delusional" trong tiếng Anh, mang ý nghĩa "ảo tưởng" hoặc "tin vào những điều không có thực". Ban đầu, từ này thường mang sắc thái tiêu cực, dùng để chỉ những suy nghĩ hay niềm tin phi lý, xa rời thực tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, delulu đã được "làm mới" theo cách tích cực hơn. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng delulu như một phương thức tự động viên, giúp bản thân thêm tự tin và lạc quan trong hành trình đạt được mục tiêu.

Giải mã ý nghĩa cụm từ "Delulu" - Ảnh: Internet

Khi delulu trở thành một Xu hướng, nhiều cụm từ mới đã được sáng tạo dựa trên thuật ngữ này, chẳng hạn như “delulu is solulu”, “delulu otp”, “delulu trululu” hay “over delulu”. Vậy ý nghĩa đằng sau những cụm từ này là gì?

Giải mã các biến thể phổ biến của "delulu"

Delulu is solulu là gì?

“Delulu is solulu” hoặc “Delulu is the solulu” có thể hiểu đơn giản là “ảo tưởng chính là cách giải quyết”. Đây là cách nói đùa hài hước, bắt nguồn từ cụm "Delulu is the solution", ám chỉ việc nhiều người chọn chìm đắm trong những suy nghĩ hão huyền như một cách "tự chữa lành" hoặc đối phó với thực tại khó khăn.

Ngày nay, cụm từ này không chỉ dừng lại ở sự châm biếm mà còn được giới trẻ coi như một hình thức tư duy tích cực. Tương tự như "manifestation" – khi bạn liên tục nghĩ về một điều gì đó, bạn sẽ có thêm động lực biến nó thành hiện thực.

Delulu OTP là gì?

Trước tiên, cần hiểu "OTP" là viết tắt của "One True Pairing", một thuật ngữ được cộng đồng fan hâm mộ sử dụng để nói về các cặp đôi lý tưởng trong trí tưởng tượng. Khi kết hợp với "delulu", cụm từ "Delulu OTP" mô tả sự tưởng tượng của fan về các cặp đôi "hint" hoặc mối quan hệ lãng mạn không có thật.

Delulu trululu là gì?

"Trululu" là sự kết hợp giữa "true" (thật) và "delulu" (ảo tưởng), ám chỉ sự pha trộn giữa mong muốn thực tế và suy nghĩ mơ mộng. Ý nghĩa của “Delulu trululu” khá tương đồng với “Delulu is solulu”, nhưng thường được áp dụng cho các mối quan hệ. Thay vì chìm đắm trong suy nghĩ viển vông, một số bạn trẻ chọn cách dùng ảo tưởng để thúc đẩy bản thân hoàn thiện hơn.

Nhiều người thậm chí biến câu nói “Hope all my delulu come to trululu” (Hy vọng những ảo tưởng của tôi thành sự thật) thành kim chỉ nam, vừa vui nhộn vừa giúp họ giữ vững niềm tin vào tương lai.

Over delulu là gì?

“Over delulu” là cụm từ phổ biến trên mạng Xã hội, xuất phát từ sự kết hợp giữa “over” (quá mức, thái quá) và “delulu” (ảo tưởng). Cụm từ này được sử dụng để mô tả trạng thái một người đang chìm đắm quá sâu vào những suy diễn hoặc tưởng tượng vượt xa khỏi thực tế.

Ví dụ: “Tao nghĩ crush thích tao, nhưng chắc tao over delulu rồi.” Đây thường là cách nói hài hước của giới trẻ khi nhận ra mình đang kỳ vọng quá mức vào một tình huống không chắc chắn.

Nguồn gốc của cụm từ delulu

Khái niệm delulu xuất hiện lần đầu tiên trên Twitter vào năm 2013, trong cộng đồng Kpop để chỉ trích sasaeng fan - những người hâm mộ cực đoan, có xu hướng can thiệp quá mức đến đời tư của idol.

Các sasaeng fan thường ảo tưởng rằng họ và thần tượng đang yêu nhau hoặc “đẩy thuyền” cho một mối quan hệ không có thật giữa hai thần tượng với nhau. Điều này tạo ra những hành động quá khích, gây mất hòa khí giữa các fandom.

Thế nhưng, theo thời gian, delulu đã có sự thay đổi về ý nghĩa cũng như mở rộng hơn về đối tượng sử dụng. Khi ảo tưởng được dùng trong một giới hạn nhất định theo hướng tích cực, nó sẽ trở thành giải pháp để duy trì tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn hoặc giúp tăng thêm sự tự tin của bản thân.

Nhiều người trẻ hiện đang áp dụng "delulu" vào mọi khía cạnh cuộc sống - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đã có không ít người đạt được những thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, thậm chí họ vượt qua được những định kiến hay phê phán từ người khác nhờ vào delulu.

Một tài khoản TikTok có tên @makemoneywithjave đã từng chia sẻ, Delulu chính là giải pháp giúp cô có được thành công. Thông qua suy nghĩ “không hề thua người khác” cô đã tự tin để phát triển bản thân và chinh phục được nhiều điều trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Vì sao delulu lại trở thành hiện tượng?

Kể từ cuối năm 2022, delulu trở thành cụm từ quen thuộc đối với thế hệ Gen Z và gen Alpha. Cụm từ này cũng được sử dụng rộng rãi trên các trang mạng xã hội như: Twitter, Instagram, WhatsApp và nhất là TikTok.

Từ một khái niệm trong tâm lý, delulu dần trở thành một hiện tượng văn hóa, lan tỏa và thấm sâu vào đời sống hiện tại của giới trẻ. Tính đến tháng 12/2023, mạng xã hội TikTok đã ghi nhận hơn 5 tỷ lượt xem của hashtag #delulu.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã sử dụng thuật ngữ “delulu” trong việc kết hợp nó như một phần của video dạng ngắn. Câu nói “Delulu is the solulu” cũng được sử dụng phổ biến với ngụ ý rằng “sự tự tin là giải pháp cho các quyết định liên quan đến công việc”.

Cụ thể, trong một video TikTok được Sabarina Bahsoon (Tube Girl) đăng tải, cô đã nhảy múa đầy tự tin trên một chuyến tàu điện ngầm ở London. Mặc cho xung quanh là những ánh mắt tò mò, thần thái tự tin và không chút ngại của cô trong video đã khơi màu cho một làn sóng mới trên TikTok, các hashtag #delulu bắt đầu xuất hiện tràn ngập.

Có thể nói, Sabarina đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dùng TikTok sử dụng hashtag #delulu để chia sẻ những khoảnh khắc “ảo tưởng” hài hước và tích cực.

Ngoài ra, một số lý do khác đã giúp cho cụm từ delulu trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội và trong cuộc sống đó là:

Thuật ngữ mang đến đến cái nhìn tích cực cho việc ảo tưởng về bản thân. Khi mỗi người đều có thể tự tin rằng mình sẽ làm tốt hơn, chúng ta sẽ tự đặt ra thách thức cho chính mình và vượt qua chúng.

Sự ảo tưởng vừa đủ, giúp chúng ta tự tin hơn và tận dụng tốt sức mạnh tích cực từ delulu. Đặc biệt, nếu một người có thể nhận diện được ưu - khuyết điểm của bản thân, sẽ có thể xây dựng được kế hoạch dài hạn để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.

Dù thiếu các nghiên cứu khoa học nhưng delulu vẫn phổ biến bởi được các chuyên gia tâm lý đánh giá cao về khả năng giúp nâng cao tự tin và tạo động lực cho con người trong cuộc sống.

Cách để bạn "delulu" đún đắn và khôn ngoan - Ảnh: Internet

Cách sử dụng delulu một cách thông minh

Dù mang đến nhiều lợi ích tích cực, delulu chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bạn biết cách kết hợp tư duy lạc quan với hành động cụ thể. Dưới đây là cách áp dụng delulu đúng đắn:

Tưởng tượng tích cực: Bắt đầu bằng việc hình dung bạn sẽ đạt được mục tiêu. Ví dụ, bạn muốn giỏi ngoại ngữ, hãy tưởng tượng mình đang giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ đó. Lập kế hoạch chi tiết: Đưa ra các bước cụ thể, chẳng hạn như học từ vựng, luyện ngữ pháp, và thực hành giao tiếp mỗi ngày. Hành động kiên trì: Duy trì kỷ luật và vượt qua mọi khó khăn. Tư duy delulu sẽ giúp bạn có thêm động lực trong quá trình thực hiện.

Delulu ban đầu có thể mang nghĩa tiêu cực, nhưng qua thời gian, nó đã được tái định nghĩa và trở thành một công cụ hữu ích. Với một tư duy lạc quan và hành động cụ thể, delulu có thể giúp bạn vượt qua thử thách và đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời.

Hãy nhớ rằng, delulu không chỉ là một xu hướng mà còn là cách tư duy để bạn dám mơ ước lớn hơn và biến ước mơ đó thành sự thật. Đôi khi, một chút “ảo tưởng tích cực” chính là bước khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn!