Dibao Pansy XS1 Neo Pro 2024 cải tiến cả thiết kế và động cơ

Dibao Pansy XS1 Neo Pro 2024 dòng xe ga 50cc duy nhất có linh kiện, động cơ nhập khẩu Đài Loan 100%. Chưa hết phiên bản này còn mang đến 1 số cải tiến về thiết kế đầu xe và động cơ. Nhờ vậy mà dù sức mạnh hay tính thẩm mỹ của xe đều được đánh giá cao.

Thiết kế đổi mới vẫn giữ được nét cổ điển tinh tế

Tổng thể mẫu xe Dibao Pansy XS1 Neo Pro 2024 nổi bật hơn với những cách tân mới lạ. Sang trọng, sắc sảo từng đường nét giúp xe nổi bật hơn các mẫu xe ga 50cc trên thị trường.

Đầu xe bo tròn đậm chất cổ điển

Đèn xi nhan cải tiến thành kiểu nằm ngang Audi thời thượng

Trong phiên bản mới Pansy XS1 Neo Pro 2024 đã có sự thay đổi nổi bật ở phần mặt nạ xe. Giờ đây mặt nạ xe độc đáo, nổi bật hơn với sự cải tiến đèn xi nhan nằm ngang. Nếu bạn thấy quen thì đúng rồi đấy vì thiết kế giống với dòng xe Audi thời thượng. Đó là chưa kể đến bộ viền crom sáng bóng, thời thượng.

Đèn pha to tròn đậm chất cổ điển gợi nhớ mẫu xe Vespa nổi tiếng. Đặc biệt là hệ thống đèn viền demi trợ sáng toát lên nét đẹp thời thượng. Công nghệ đèn LED siêu sáng chiếu xa gần thoải mái đảm bảo an toàn khi đi đêm. Ánh sáng trắng dịu nhẹ không làm khó chịu người đối diện. Đồng thời hỗ trợ xe tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng.

Mặt đồng hồ đầy đủ thông tin hỗ trợ người lái quan sát và điều chỉnh dễ dàng dù đang chạy xe. Tay lái thiết kế vững chắc, phù hợp với thói quen và vóc dáng người Việt không sợ mỏi tay. Điều đặc biệt là tay ga được bọc da khi cầm rất êm và chắc tay.

Các cụm công tắc được phân bổ hợp lý y hệt các dòng xe ga cao cấp. Cụ thể cụm bên trái điều khiển xi nhan, pha / cos, còi báo động. Cụm bên phải là nút đề và mở tắt đèn xe.

Thiết kế thân xe sang trọng, siêu bền với dàn áo từ nhựa ABS-PP

Thân xe thiết kế ngồi thoải mái dù di chuyển đường dài

Thân xe thiết kế uốn lượn nổi bật với tem có logo nổi “Pansy XS1” cách điệu mạ crom sang trọng. Kiểu dáng thiết kế tạo cảm giác thoải mái cho cả người ngồi trước và sau bất chấp di chuyển đường dài.

Đặc biệt dàn áo Pansy XS1 Neo Pro 2024 được làm từ nhựa ABS-PP siêu dày. Về độ bền hay chất lượng đảm bảo bởi đã qua nhiều thử nghiệm. Hơn nữa còn được Dibao dùng công nghệ lắp ráp tự động cam kết độ chuẩn xác cao. Công nghệ sơn 7 lớp cao cấp thế hệ mới càng tăng tính thẩm mỹ cho. Nhờ vậy mà xe sở hữu diện mạo bóng bẩy, thời thượng mà không sợ phai màu theo thời gian.

Đuôi xe

Dàn đèn hậu đậm chất cổ điển có xi nhan đối xứng 2 bên thiết kế liền thân xe. Có lẽ vì thế mà phần đuôi của Pansy XS1 Neo Pro thế hệ mới thon gọn hơn. Về tay xách ở đuôi xe làm từ thép không gỉ. Thiết kế cũng lớn nên mỗi lần dắt xe cũng thuận tiện hơn. Lớp sơn bạc là để tăng tính thẩm mỹ giúp tổng thể xe trông vẫn sang trọng.

Các tiện ích trên Dibao Pansy XS1 Neo Pro 2024

Đầu tiên phải kể đến thiết kế sàn để chân rộng với các gờ chống trơn trượt. Nhờ vậy an tâm gác chân hay để đồ. Nhưng ắc quy bình làm nằm dưới sàn để chân. Do đó chạy xe máy 50cc này ở đường ngập sẽ ảnh hưởng tuổi thọ bình ắc quy.

Tiếp theo là phần yên xe được bọc đệm da cao cấp, mềm và chống thấm tốt. Do đó dù là người lái xe hay ngồi phía sau đều rất thoải mái bất chấp hành trình dài. Hơn nữa chiều dài yên đủ cho 2 người ngồi. Một điểm tinh tế nữa chính là độ cao yên chỉ tầm 760mm. Thiết kế này vừa phù hợp với chiều cao số đông bạn nữ Việt Nam lại tôn dáng hiệu quả.

Tất nhiên không thể thiếu cốp xe rộng để các nàng thoải mái chứa đồ. Cụ thể là đựng vừa cả 1 mũ bảo hiểm nửa đầu hay túi xách. Hơn nữa có hộc chứa đồ nằm chìm bên trong yếm trước. Thiết kế này vẫn đựng đồ tiện lợi lại tăng tính thẩm mỹ cho xe.

Động cơ cải tiến khắc phục lỗi vặt và tiết kiệm nhiên liệu

Động cơ cải tiến vận hành êm, không lỗi vặt

Động cơ Pansy XS1 Neo Pro 2024 sử dụng xăng không chì nhập khẩu 100% Đài Loan. Bởi thế xe chạy rất mượt và êm ái mà không có bất cứ lỗi vặt nào. Thậm chí xe đạt tốc độ 55km/h mượt không tưởng. Khả năng vận hành mạnh mẽ không thua gì xe ga phân khối lớn. So với phiên bản trước xe chạy khỏe hơn, ổn định và bền bỉ.

Động cơ cải tiến không chỉ khắc phục lỗi vặt mà cả tiết kiệm nhiên liệu cũng làm tốt hơn. Dung tích bình xăng xe bản mới đến 4L, tiêu hao 1.98L/100Km. Thực tế chạy trong thành phố lớn mức tiêu hao cũng chỉ 2.2L. Do đó thoải mái vi vu mà không ngại hết xăng.

Vận hành an toàn, di chuyển êm bất chấp đường gập ghềnh

Chạy êm bất chấp đường gập ghềnh

Về an toàn, Pansy XS1 Neo Pro bản mới sở hữu hệ thống phanh đĩa trước và phanh cơ sau. Lốp bánh xe to đảm bảo độ bám dính đường cao hỗ trợ di chuyển an toàn mọi địa hình. Hệ thống giảm xóc ống lồng, lò xo trụ đơn giảm chấn thủy lực đảm bảo êm dù chạy đường gập ghềnh.

Dibao Pansy XS1 Neo Pro 2024 đã cải tiến thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn. Đồng thời cải tiến cả động cơ vận hành êm, không lỗi hỏng vặt và đảm bảo an toàn cháy nổ. Hơn nữa xe còn tiết kiệm xăng đến hơn 50% lại không cần bằng lái khi chạy. Do đó đây là lựa chọn hoàn hảo cho học sinh, sinh viên, các bà, mẹ cần di chuyển quãng đường ngắn. Để sở hữu ngay mẫu xe ga 50cc Dibao Pansy XS1 Neo Pro hãy đến ngay Thế Giới Xe Điện.

