Diễn biến mưa dông gia tăng nhiều nơi tại Nam Bộ

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày tới sẽ xuất hiện mưa dông, với lượng mưa dao động từ 10-50mm.

Khu vực Nam Bộ có mưa dông trở lại. (Ảnh: Sưu tầm)

Áp cao lạnh lục địa hiện đang tiếp tục suy yếu và dịch chuyển về phía Đông. Dự kiến, khoảng ngày 13/2 và từ 16-17/2, khối áp cao này có thể tăng cường trở lại, tuy nhiên, mức độ không đáng kể và chủ yếu theo hướng lệch Đông.

Trong khi đó, vùng áp thấp gần như không di chuyển, không có dấu hiệu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay bão. Hệ thống này sẽ tồn tại trên biển khoảng 2-3 ngày trước khi tan hoàn toàn.

Vào khoảng ngày 14-15/2, rãnh áp thấp cũng dần suy yếu. Thời tiết khu vực sẽ chịu tác động của hai hệ thống: rìa phía Nam khối không khí lạnh và rìa phía Bắc rãnh áp thấp, kết hợp với nhiễu động gió Đông vào cuối tuần.

Từ ngày 11-13/2, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp kết hợp với vùng áp thấp trên Biển Đông.

Từ ngày 17-20/2, một số nơi có thể có mưa do tác động của nhiễu động gió Đông di chuyển vào khu vực. Những ngày còn lại, thời tiết chủ yếu khô ráo. Nhiệt độ có Xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, cả mức trung bình, cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-35 độ C, trong khi mức thấp nhất khoảng 21-25 độ C.

Riêng tại vùng biển TP.HCM, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác. Người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông. Nửa đầu tuần, gió thay đổi hướng ở mức cấp 4, đôi lúc cấp 5; từ giữa tuần trở đi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5.