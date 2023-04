Diễn viên Lệ Hằng đã vào tầm ngắm của cơ quan điều tra từ lâu

Cơ quan điều tra cho biết, nữ diễn viên đã được đưa vào tầm ngắm từ lâu về hành vi buôn bán ma túy trái phép.

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma tuý. Nữ diễn viên khai nhận đã 0,696 gram ma túy tổng hợp với giá 500 nghìn đồng từ một người lạ để bán lại cho khách.

Theo cơ quan điều tra, Lệ Hằng không sử dụng ma túy mà tiến hành mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Thời điểm bị bắt quả tang, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh và Lệ Hằng có kết quả âm tính với chất ma túy.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, nữ diễn viên đã được đưa vào tầm ngắm từ lâu khi hoạt động mua bán ma tuý trên địa bàn quận Đống Đa.

Diễn viên Lệ Hằng đã bị cơ quan điều tra theo dõi từ lâu.

Được biết, Bùi Thị Lệ Hằng sinh năm 1975. Cô từng có một quá khứ huy hoàng khi đóng góp phần không nhỏ trong nền điện ảnh nước nhà. Cụ thể, vai Hoài "thát-chơ" phim Xin hãy tin em của Lệ Hằng ghi dấu ấn sâu đậm, đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô khi đang học tập tại trường Sân khấu – Điện Ảnh. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Đỗ Thanh Hải năm 1997, khai thác chuyện đời của những sinh viên năm cuối.

Trong đó, Lệ Hằng thủ vai Hoài "thát-chơ", là cô sinh viên tỉnh lẻ có cá tính mạnh, ngang tàng, ngổ ngáo thích phá phách. Hoài thường xuyên đi chơi đêm, uống rượu say lướt khướt không kém gì con trai. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngỗ ngược của Hoài là tâm hồn trắc ẩn, giàu tình thương. Tâm tính Hoài thay đổi khi gặp Phong "lãng tử" của trường Nhạc viện. Cuối cùng, mối tình của họ không trọn vẹn gây nuối tiếc.

Diễn viên Lệ Hằng.

Mặc dù đã tham gia nhiều bộ phim sau đó, nhưng nhân vật Hoài "thát-chơ" trong Xin hãy tin em vẫn được xem là vai diễn kinh điển của Lệ Hằng. Nhiều người còn nhận xét, có thể do cái bóng quá lớn từ thành công của nhân vật này đã khiến nữ diễn viên khó bứt phá.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp của Bùi Thị Lệ Hằng thụt lùi so với các đồng nghiệp cùng thời. Thêm vào nữa là gánh nặng về vấn đề kinh tế cũng khiến cho nữ diễn viên không thể tiếp tục bám trụ trong nghề. Kết quả là vào năm 2012, Bùi Thị Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ.

Sau khi giải nghệ, cũng không ai còn biết thông tin về nữ diễn viên. Bản thân Bùi Thị Lệ Hằng cũng rất kín tiếng trong vấn đề đời tư. Chính vì vậy, khi biết tin nữ diễn viên bị bắt, công chúng đã vô cùng bất ngờ.

Phương Linh (T/h)