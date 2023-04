Nghi phạm vận chuyển ma túy tông tử vong cảnh sát và 2 người dân khó thoát án tử

Nhiều luật sư cho rằng: Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội danh "Giết người", cơ quan điều tra đang vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: TTXVN

Trưa 23/4, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Giết người” liên quan đến vụ việc ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Trước đó, tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 đã tông thẳng vào lực lượng chức năng dù đã có yêu cầu dừng xe. Hậu quả, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa hy sinh và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng.

Công an kiểm tra phương tiện phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là heroin. Lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 1 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 14 bánh nghi là heroin. Lái xe điều khiển ô tô 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, đâm xe vào Tổ công tác khiến 3 người tử vong sẽ bị xử lý về nhiều tội danh với mức hình phạt cao nhất là tử hình. "Việc các nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy khi bị bắt giữ nhưng không chấp hành, bỏ trốn là chuyện không hiếm gặp, nhưng hành vi đâm xe trực diện vào Tổ công tác để chống người thi hành công vụ để trốn chạy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể xử lý với tội danh Giết người", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích: Sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người dẫn đến hậu quả 3 người tử vong là tình tiết định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng như: Hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người thi hành công vụ, giết từ 2 người trở lên...

“Người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự - BLHS”, luật sư Đặng Văn Cường cho biết. Ngoài việc bị xử lý với khung hình phạt cao nhất, kẻ gây án sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được dâng hương viếng cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số hàng cấm trên xe là từ đâu, xác định vụ việc có đồng phạm hay không để mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, có thể sẽ có nhiều đối tượng cùng tham gia và chuyên án sẽ được mở rộng để làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.