Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

18:04 12/08/2025
Một lần nữa, Herbalife Việt Nam khẳng định vị thế thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu khi vinh dự được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng Chứng nhận Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu vượt trội, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người Việt.

Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan nhận giải thưởng từ BTC. Ảnh DNCC

Từ ngày đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2009, Herbalife đã mang đến không chỉ sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn là một Phong cách sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. 16 năm qua, thương hiệu không ngừng đổi mới, ứng dụng Công nghệ tiên tiến, mở rộng danh mục sản phẩm với 9 nhóm giải pháp toàn diện cho sức khỏe – từ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức đề kháng, đến chăm sóc làn da và giấc ngủ.

Sự tín nhiệm của khách hàng chính là “giải thưởng” lớn nhất. Nhưng với Herbalife, mỗi giải thưởng danh giá như lần này là một bước đệm vững chắc, khẳng định cam kết lâu dài: mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng và tạo dựng niềm tin bền vững.

Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025
Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo” là minh chứng rõ rệt cho tinh thần không ngừng tiến về phía trước của Herbalife Việt Nam – từ tư duy kinh doanh, quy trình quản lý, cho đến ứng dụng công nghệ để thích ứng linh hoạt với biến động thị trường. Herbalife không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng sống khỏe cho mọi người, ở mọi lứa tuổi.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, xúc động chia sẻ: “Mỗi sự công nhận đều tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên hành trình nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng. Đây không chỉ là thành tựu của Herbalife, mà còn là kết quả của niềm tin yêu từ khách hàng, đối tác và toàn thể thành viên Herbalife tại Việt Nam.”

: Đại diện Herbalife tại sự kiện vinh danh
Đại diện Herbalife tại sự kiện vinh danh. Ảnh DNCC

Không dừng lại ở thành công hiện tại, Herbalife Việt Nam tiếp tục kiên định với sứ mệnh “Giúp thế giới khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn”, đồng thời tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và bền vững.

Herbalife Việt Nam
Cùng chủ đề
Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” XÃ HỘI
Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến Máu Tình Nguyện 2025 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 286 đơn vị máu XÃ HỘI
Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến Máu Tình Nguyện 2025 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 286 đơn vị máu

Herbalife Việt Nam - một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp...

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB XÃ HỘI
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Vừa qua, tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể...

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh - hành động xanh - tương lai xanh” XÃ HỘI
Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh - hành động xanh - tương lai xanh”

Hà Nội phát động cao điểm hè sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025 XÃ HỘI
Hà Nội phát động cao điểm hè sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025

Tạp chí Đồ uống Việt Nam với hành trình 25 năm truyền thông có trách nhiệm, vì cộng đồng XÃ HỘI
Tạp chí Đồ uống Việt Nam với hành trình 25 năm truyền thông có trách nhiệm, vì cộng đồng

Mới cập nhật
Cơ quan thuế cưỡng chế để thu thuế đối với Công ty SMC

Cơ quan thuế cưỡng chế để thu thuế đối với Công ty SMC

Sau khi Báo CAND thông tin về vụ việc lùm xùm xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC), ngày 11/8 vừa qua Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty SMC tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để thu tiền thuế…

21 giờ trước Tin tức 24h

Dấu hiệu bất thường vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu SMC trong cùng ngày

Dấu hiệu bất thường vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu SMC trong cùng ngày

Tố cáo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, ông L.H.T, một cổ đông của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC- mã chứng khoán SMC, niêm yết tại HOSE) khẳng định, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, với vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách tại chính - kế toán, người công bố thông tin đã có một loạt hành vi sử dụng thông tin nội bộ, công bố thông tin sai lệch, thao túng giá chứng khoán…

22 giờ trước Tin tức 24h

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục tạo dựng không gian gặp gỡ thân mật với sự hiện diện của các câu lạc bộ, cộng đồng và vận động viên tiêu biểu tại khu vực miền Bắc ngày 9/8/2025. Sự kiện lần này góp phần chuẩn bị cho Mùa giải thứ 4 diễn ra vào ngày 5/10, với nhiều đổi mới và kỳ vọng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng yêu chạy bộ.

2 ngày trước THỂ THAO

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Những sản phẩm đồ da mang hình cờ Tổ quốc được tạo nên từ đôi bàn tay của người khuyết tật thể hiện lòng yêu nước và nghị lực sống.

3 ngày trước Đời sống

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, quy định rõ 5 hành vi giáo viên bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm môi trường giáo dục công bằng, tôn trọng và minh bạch.

3 ngày trước Tin tức

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

3 ngày trước Đời sống

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

Theo luật sư, sự việc nhà sản xuất phim “Chốt đơn” sử dụng AI thay thế cho Thùy Tiên khi chưa được sự đồng ý của cô đặt ra nhiều vấn đề pháp lý quan trọng cần phải giải đáp.

3 ngày trước Phim

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút khoảng 25.000 khán giả với những tiết mục hoành tráng, được đầu tư.

3 ngày trước Âm nhạc

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

08:00 08/08/2025 Thiết bị

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.

20:27 07/08/2025 XÃ HỘI