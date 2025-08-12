Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

Một lần nữa, Herbalife Việt Nam khẳng định vị thế thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu khi vinh dự được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng Chứng nhận Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu vượt trội, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người Việt.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan nhận giải thưởng từ BTC. Ảnh DNCC

Từ ngày đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2009, Herbalife đã mang đến không chỉ sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn là một Phong cách sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. 16 năm qua, thương hiệu không ngừng đổi mới, ứng dụng Công nghệ tiên tiến, mở rộng danh mục sản phẩm với 9 nhóm giải pháp toàn diện cho sức khỏe – từ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức đề kháng, đến chăm sóc làn da và giấc ngủ.

Sự tín nhiệm của khách hàng chính là “giải thưởng” lớn nhất. Nhưng với Herbalife, mỗi giải thưởng danh giá như lần này là một bước đệm vững chắc, khẳng định cam kết lâu dài: mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng và tạo dựng niềm tin bền vững.

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo” là minh chứng rõ rệt cho tinh thần không ngừng tiến về phía trước của Herbalife Việt Nam – từ tư duy kinh doanh, quy trình quản lý, cho đến ứng dụng công nghệ để thích ứng linh hoạt với biến động thị trường. Herbalife không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng sống khỏe cho mọi người, ở mọi lứa tuổi.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, xúc động chia sẻ: “Mỗi sự công nhận đều tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên hành trình nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng. Đây không chỉ là thành tựu của Herbalife, mà còn là kết quả của niềm tin yêu từ khách hàng, đối tác và toàn thể thành viên Herbalife tại Việt Nam.”

Đại diện Herbalife tại sự kiện vinh danh. Ảnh DNCC

Không dừng lại ở thành công hiện tại, Herbalife Việt Nam tiếp tục kiên định với sứ mệnh “Giúp thế giới khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn”, đồng thời tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và bền vững.