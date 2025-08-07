Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  XÃ HỘI

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

20:27 07/08/2025
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.

a1-1754572639.jpg

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Văn Lai trao tượng trưng 4 di ảnh nữ Anh hùng - Liệt sĩ đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân tới Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

 

Sự kiện nhằm tri ân những đóng góp thầm lặng của các thế hệ chiến sĩ và gia đình cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng di ảnh một số nữ Anh hùng Liệt sĩ đầu tiên của lực lượng CAND, đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Các di ảnh này được nhóm họa sĩ của Tổ chức "Trái tim người lính" phục dựng màu.

Đó là chân dung của 4 nữ Anh hùng Liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân: Nguyễn Thị Lợi (1911-1950), tên thật là Trần Thị Lời, được truy tặng danh hiệu Anh hùng năm 1995; Cao Kỳ Vân (1925-1950), tên thật là Nguyễn Thị Được, được truy tặng danh hiệu Anh hùng năm 1998; Bùi Thị Cúc (1930-1951), tên thật là Trần Thị Lan), được truy tặng danh hiệu Anh hùng năm 1995; chị Võ Thị Sáu (1933-1952), tên thật là Nguyễn Thị Sáu, được truy tặng danh hiệu Anh hùng năm 1993.

a2-1754572761.png

Di ảnh 4 nữ Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân đã hy sinh được phục dựng màu.

 

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính", Trưởng BTC sự kiện cho biết: Các di ảnh nữ Anh hùng Liệt sĩ công an nêu trên chỉ mang tính tượng trưng, nhắc nhớ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta có từ thời Hai Bà Trưng: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Bởi trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới và chủ quyền biển đảo thiêng liêng, vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân, hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an đã ra trận, hàng ngàn người đã hy sinh.

"Đặc thù của ngành công an là toàn bộ thông tin cá nhân đều được bảo mật, hầu như không để lại hình ảnh. Do vậy, công tác phục dựng di ảnh rất khó khăn. Hiện nay, công việc việc này vẫn đang được Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp với Hội Cựu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện", nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Ngoài di ảnh của 4 nữ Anh hùng Liệt sĩ CAND, BTC còn trao 4 di ảnh "Mãi mãi tuổi 20" vừa được phục dựng mầu cho: Lão thành Cách mạng Dương Quang Trị (1914-1983), Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang (1930-1953), Liệt sĩ Nguyễn Chí Cường (1947-1969), Liệt sĩ Dương Văn Cam (1951-1974).

a3-1754572993.jpg

Đại diện các gia đình đón nhận di ảnh anh hùng liệt sĩ tại sự kiện.

 

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, BTC còn giới thiệu cuốn sách bút ký lịch sử Ngôi nhà xưa yêu dấu của tác giả Dương Việt Tiến. Cuốn sách không chỉ kể về một ngôi nhà lịch sử tại số 8, ngõ 120 phố Vĩnh Tuy, nơi từng là cơ sở in báo Tiên Phong phục vụ Quốc dân Đại hội Tân Trào trước Cách mạng Tháng Tám 1945, mà còn là câu chuyện cảm động về một gia đình trí thức Hà Nội, âm thầm nuôi giấu cán bộ cách mạng, cống hiến thầm lặng cho kháng chiến.

Chủ nhân ngôi nhà, ông Dương Quang Trị, từng là người vận hành Đài phát sóng Bạch Mai, tham gia phát sóng các mốc son lịch sử của cách mạng. Ông đã chuyển gia đình lên chiến khu Việt Bắc từ năm 1947, sống bên cạnh nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, cống hiến cả đời mình cho công tác truyền tin mật của Trung ương, đến khi nghỉ hưu vẫn giữ lối sống giản dị, tận tụy.

Ngôi nhà lịch sử, sau nhiều thăng trầm, nay đã được gắn biển di tích lịch sử tại số 96 Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Gia đình ông bà Dương Quang Trị - Lưu Thị Hương được Nhà nước công nhận "Có công với nước".

a4-1754573053.jpg

Cuốn sách bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” của tác giả Dương Việt Tiến.

 

Cuốn sách Ngôi nhà xưa yêu dấu do chính con trai của vợ chồng ông bà Dương Quang Trị - Lưu Thị Hương viết đã đã tái hiện "câu chuyện trăm năm" của gia đình mình, chuyển tải nhiều thông tin đời sống thú vị. Đó không chỉ là chuyện của một cá nhân, một gia đình, mà là lịch sử tự hào của một dòng họ, đã góp phần tích cực vào kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Dịp này, Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” tiếp nhận hai cuốn nhật ký chiến trường của Thương binh, Nhà giáo Nguyên Thùy – cựu chiến binh pháo phòng không, viết trong thời gian tham gia chiến đấu tại Tây Bắc và Lào (1963 – 1968). Dự kiến, nhật ký “Ghi vội trên mâm pháo” sẽ được xuất bản nhân dịp 20/11/2025.

