Dồn dập bão nửa đầu tháng 2 giữa không khí lạnh tăng cường

Một loạt cơn bão mùa đông lớn dự kiến sẽ quét qua nước Mỹ trong nửa đầu tháng 2 giữa không khí lạnh và băng giá tăng cường.

Bão mang theo tuyết và băng đến hơn chục tiểu bang ở Mỹ từ ngày 5-6.2.2025. Ảnh: NOAA

Sau khởi đầu tuần mới khá yên bình và ôn hòa ở phần lớn miền Đông nước Mỹ, một hệ thống bão phức tạp sẽ hình thành vào giữa tuần, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo chuyên gia dự báo bão/áp thấp Brandon Buckingham của AccuWeather, sự giao thoa giữa không khí ấm, ẩm và không khí lạnh từ Bắc Cực sẽ tạo ra thời tiết nguy hiểm cho hàng triệu người Mỹ tuần này. Giông bão dữ dội, bão băng nguy hiểm và tuyết rơi dày đều sẽ xuất hiện từ ngày 5-6.2 khi cơn bão di chuyển về phía Đông.

Không chỉ một mà hai trận bão mùa đông lớn sẽ ảnh hưởng đến các bang phía Bắc trong tuần này và cuối tuần, với lượng mưa băng đáng kể - một đặc điểm khác biệt so với các cơn bão trước đó trong mùa đông năm nay. Một hệ thống bão thứ ba cũng có thể hình thành vào tuần tới.

Nhiều khu vực ở Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng của bão trong ngày 5-6.2.2025. Ảnh: AccuWeather

Cơn bão đầu tiên sẽ mang băng và tuyết đến hàng triệu người trên hơn 12 bang tại Trung Tây và Đông Bắc từ ngày 5-6.2, trong khi cơn bão thứ hai sẽ tấn công cùng khu vực nói trên vào cuối tuần.

Không khí lạnh bất thường do ảnh hưởng của bão có thể khiến các trường học phải đóng cửa, giao thông gián đoạn trên nhiều tuyến đường chính. Gió mạnh kết hợp với băng tích tụ có thể làm gãy cành cây và đứt đường dây điện, khiến nhiều khu vực mất điện kéo dài. Các chuyến bay có thể bị hoãn hoặc hủy do điều kiện băng giá nguy hiểm.

Nguyên nhân chính dẫn đến thời tiết khắc nghiệt này là dòng tia (jet stream) - một vành đai gió mạnh trên cao, giúp các cơn bão di chuyển. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa Bắc và Nam Mỹ sẽ làm dòng tia này mạnh hơn, đẩy bão đi nhanh hơn và gây tác động rộng hơn.

Cơn bão đầu tiên hình thành ở Trung Tây vào ngày 5.2, di chuyển vào thung lũng Ohio, Ngũ Đại Hồ và khu vực Trung Đại Tây Dương vào buổi tối.

Ngày 6.2, bão tiến đến Đông Bắc, mang theo tuyết dày và mưa băng diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều bang, bao gồm Missouri, Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Tây Virginia, Virginia, Maryland, Washington D.C., Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, New Hampshire và Maine.

Nhiều cơn bão dồn dập vào nửa đầu tháng 2. Ảnh: AccuWeather

Một số khu vực thuộc Pennsylvania đã được đặt trong tình trạng cảnh báo bão mùa đông, trong đó nhấn mạnh rằng việc di chuyển có thể trở nên “gần như bất khả thi”.

Dự báo thời tiết cho thấy, khi cơn bão đến New England vào ngày 6.2, nhiệt độ sẽ đủ lạnh để tuyết rơi nhiều hơn, ảnh hưởng đến một loạt thành phố như Poughkeepsie, Albany (New York), Hartford (Connecticut), Providence (Rhode Island), Boston, Worcester (Massachusetts), Concord (New Hampshire).

Các khu vực phía bắc New York, Vermont, New Hampshire và Maine dự kiến sẽ có lượng tuyết rơi dày nhất, khoảng 7-15 cm.

Đến sáng 7.2, cơn bão sẽ di chuyển sang Canada, để lại thời tiết lạnh giá và gió mạnh trên khắp miền Đông nước Mỹ.

Mùa đông vẫn còn dài và nước Mỹ có thể tiếp tục đón nhận những cơn bão tuyết mạnh hơn trong những tuần tới.