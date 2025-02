Dự báo đợt không khí lạnh mới tràn về vào tuần tới

Đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên của năm đang ảnh hưởng tới hầu khắp Trung Quốc. Dự báo trong tuần tới sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Không khí lạnh mạnh gây rét đậm đang ảnh hưởng tới Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tấn công Trung Quốc từ ngày 6.2 khiến nhiệt độ giảm sâu hơn 10 độ C ở một số khu vực phía bắc Trung Quốc, gây gió mạnh từ 9 đến 10 trên thang Beaufort, theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 7.2.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo đợt không khí lạnh dự kiến khiến nhiệt độ giảm từ 6 đến 8 độ C ở hầu hết các khu vực phía bắc đường biên giới Hoàng Hà - Hoài Hà, một số khu vực ở phía đông vùng tây bắc, phía bắc Trung Quốc, riêng khu vực Hoàng Hà - Hoài Hà có nhiệt độ giảm hơn 10 độ C.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, nhiệt độ ở hầu hết phía nam Trung Quốc sẽ giảm từ 4 đến 6 độ C, một số khu vực giảm từ 7 đến 8 độ C, một số khu vực khác giảm hơn 10 độ C.

Sun Qianqian - chuyên gia thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc - cho biết, khối không khí lạnh từ khu tự trị Nội Mông đang di chuyển về phía nam tới tận phía nam Trung Quốc. Dự báo, nhiệt độ giảm sâu nhất trong đợt không khí lạnh này sẽ xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc và khu vực sông Hoàng Hà - Hoài Hà.

Không khí lạnh mạnh khiến tuyết rơi dày ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Dự kiến ​​tác động của đợt không khí lạnh này sẽ giảm bớt vào cuối tuần. Nhiệt độ ở miền bắc Trung Quốc bắt đầu tăng vào 8.2, sau đó nhiệt độ ở miền nam Trung Quốc tăng từ 9.2.

Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo, một luồng không khí lạnh mới dự báo ​​ảnh hưởng đến các khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc từ 12.2.

Theo Đài Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến đón cuối tuần lạnh giá, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 10 độ C ngày 9.2. "Thời tiết sẽ lạnh vào buổi sáng và ban đêm trên toàn khu vực, và rất lạnh ở các vùng sâu trong đất liền vào cuối tuần" - bản tin dự báo thời tiết nêu rõ. Đợt không khí lạnh này dự báo ảnh hưởng tới Hong Kong (Trung Quốc) tới sáng 10.2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Bản tin dự báo diễn biến không khí lạnh của trung tâm cho biết, ngày và đêm 7.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; từ chiều 7.2 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; từ đêm 7.2, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10.2.