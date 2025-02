Dự báo thời điểm bắt đầu và kết thúc đợt không khí lạnh tràn về

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ khiến Bắc Bộ trải qua rét đậm, rét hại diện rộng, và dự báo kéo dài đến ngày 10/2.

Sáng nay, 6 tháng 2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Khoảng sáng ngày 7 tháng 2, đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, và một số nơi tại Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên, đạt cấp 3 trên đất liền, cấp 3-4 ở các vùng ven biển, có khả năng có gió giật mạnh lên đến cấp 6.

Từ chiều ngày 7 tháng 2, Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này sẽ dao động từ 9 - 12 độ C, các khu vực vùng núi có thể xuống còn 5 - 8 độ C, trong khi những khu vực núi cao sẽ ghi nhận nhiệt độ dưới 2 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều 7 tháng 2 cũng sẽ chuyển rét đậm, với khả năng có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong đợt lạnh này sẽ nằm trong khoảng 10 - 12 độ C.

Từ đêm 7 tháng 2, Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét đậm, trong khi khu vực từ Quảng Bình đến Huế sẽ đón đợt rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ sẽ dao động từ 11 - 14 độ C, còn khu vực từ Quảng Bình đến Huế sẽ có nhiệt độ dao động từ 14 - 16 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 tháng 2.

Ngoài ra, từ đêm 6 tháng 2 đến sáng 8 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rải rác.

Từ ngày 7 đến 9 tháng 2, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có thể có mưa to và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rằng trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, và sạt lở đất trên sườn dốc.

Vùng núi cao Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Những hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia súc, gia cầm, cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.