Dự báo thời điểm không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Dự báo không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh hôm nay 4.2 và miền Bắc khả năng tăng nhiệt ngày mai.

Dự báo không khí lạnh tác động thời tiết Hà Nội hôm nay 4.2, trời rét. (Ảnh: Sưu tầm)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.

Trong ngày 4.2, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mạnh cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét. Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 14 - 16 độ C; vùng núi 12 - 14 độ C.

Khu vực Quảng Bình đến Huế có nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 14 độ C.

Từ ngày 5.2, nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ có Xu hướng tăng dần, trưa chiều trời nắng.

Về hình thế đáng chú ý do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 4.2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa. Từ ngày 5.2 mưa giảm dần ở khu vực này.