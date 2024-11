Dự báo thời tiết 10 ngày trên cả nước và thời điểm mưa lũ miền Trung giảm dần

Cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo tình hình gió mùa đông bắc trong 10 ngày tới và thời điểm mưa lũ miền Trung giảm dần cường độ.

Điểm tin gió mùa đông bắc và tin mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Ngày 27/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hôm nay, mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở miền Trung. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong đó, sáng nay 27/11, Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận trời âm u, trời rét cả ngày. Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm thấp. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3, gió khiến khi đi ngoài đường cảm giác rét buốt hơn.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình giảm nhanh từ đêm 27/11. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa tăng từ ngày 27/11, cao điểm trong đêm 27/11 đến ngày 28/11, từ đêm 28/11, mưa lớn giảm dần.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở miền Trung. Cụ thể:

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang.

Quảng Bình: Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, TP Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn.

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Đà Nẵng: Hòa Vang, quận Liên Chiểu.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cũng phát đi bản tin nhận định thời tiết trong 10 ngày tới. Theo đó, từ đêm 28/11 đến ngày 6/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ 29/11, Trung Trung Bộ mưa rải rác.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Huệ