Dự báo thời tiết ngày mai 17/8/2024 mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/8/2024 tại Hà Nội, TP.HCM,... sẽ mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai 17/8/2024 tại các vùng trong cả nước

Tin thời tiết hôm nay 16/8 mới nhất

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Huế và Quảng Ngãi

Từ 13-14h hôm nay 16/8, khu vực các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Thuận Châu (Nghệ An) 44,2 mm; Minh Long (Quảng Ngãi) 42,8 mm; Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 22,2 mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:

Nghệ An: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương; Thừa Thiên Huế: A Lưới, Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền; Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Tx. Đức Phổ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 16/8 - 26/8)

- Từ ngày 16-18/8:

Bắc Bộ: Đêm 16/8 và ngày 17/8: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Đêm 17/8 và ngày 18/8: Có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm 16/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm16/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

- Từ đêm 18/8 - 26/8:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 19-22/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ: Có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng ngày 20-21/8 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/8 tại Hà Nội

Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Tin tức thời tiết ngày mai 17/8 tại Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/8 tại Đông Bắc Bộ

Dự báo Đông Bắc Bộ ngày mai sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/8 ở Bắc Trung Bộ

Dự báo khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế vào ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/8 từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự báo, đêm nay và ngày mai tại Nam Trung Bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Gió tây nam cấp đến nam 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/8 ở Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo đêm nay và ngày mai sẽ có mây, tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Tin tức thời tiết ngày mai 17/8 tại Nam Bộ

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, đêm nay và ngày mai dự báo sẽ có mây, tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.