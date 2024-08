Hà Nội: Nắng nóng gay gắt vào ban ngày, có lúc mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 28-30 độ C vào ban đêm, lên đến 35-37 độ C vào ban ngày.

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, với khả năng có mưa to ở một số khu vực. Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C vào ban đêm và 31-34 độ C vào ban ngày.