Du lịch Quy Nhơn – Thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời

Với vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quan hữu tình và nền văn hóa đặc sắc, Quy Nhơn đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Nơi đây có những bãi biển dài, cát trắng mịn và nước biển trong xanh, phù hợp cho những ai mong muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên.

Địa điểm du lịch đẹp ở Quy Nhơn đáng để trải nghiệm

Bãi tắm Hoàng Hậu

Bãi tắm Hoàng Hậu là một phần của khu du lịch Ghềnh Ráng. Được đặt tên theo Nam Phương Hoàng hậu, người đã từng chọn nơi đây làm nơi nghỉ dưỡng khi đến thành phố Quy Nhơn. Ngoài việc tận hưởng những cuộc vui chơi với sóng nước và khám phá những hòn đá nhỏ hình trứng, du khách còn có thể tham quan các điểm du lịch khác như khu du lịch Ghềnh Ráng, nhà thờ đá, và mộ thi nhân Hàn Mặc Tử.

Kỳ Co – Eo Gió

Kỳ Co cách Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, là một điểm thú vị với biển phía trước và ba mặt còn lại là đồi núi. Bãi tắm Kỳ Co có bờ biển rộng, cát vàng mịn và tảng đá núi hùng vĩ. Đi bộ trên Kỳ Co, bạn sẽ cảm nhận sự nhẹ nhàng và thoải mái bởi cây cối, núi non.

Tên gọi của Eo Gió xuất phát từ hình dáng địa lý, với một eo biển nhỏ được bảo vệ bởi hai dãy núi. Eo Gió hoang sơ và có con đường đi bộ ven biển tuyệt đẹp, không kém phần hấp dẫn so với các địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới. Bạn có thể tìm khách sạn gần Eo Gió để thuận tiện cho chuyến tham quan và các hoạt động du lịch của mình.

Hải đăng Cù Lao Xanh

Hải đăng Cù Lao Xanh, một trong top 5 ngọn hải đăng nổi tiếng trên 100 tuổi, là biểu tượng đẹp thể hiện tinh thần của cư dân sống quanh năm chống chọi với sóng gió biển khơi. Với hàng thập kỷ lịch sử, hải đăng vẫn sáng đèn giúp tàu thuyền định vị trên biển Bình Định và các khu vực biển lân cận của Nam miền Trung. Đó là lý do mà nó còn được xem như đôi "mắt thần" của biển.

Làng chài Bãi Xép

Làng chài Bãi Xép đã được trang Business Insider liệt kê trong danh sách những địa danh đẹp như "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á. Nơi đây ghi điểm với vẻ đẹp yên bình của một làng chài truyền thống, không bị ồn ào của xe cộ hay sự hối hả như những khu du lịch biển khác. Hãy dành thời gian đến đây và trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của nơi này.

Hòn Khô

Hòn Khô là một đảo nằm cách Quy Nhơn khoảng 16 km. Đảo này có cảnh vật độc đáo với những mỏm núi đá trồi lên từ biển, bãi cát phẳng mịn, cỏ xanh mơn mởn và mạch nước ngọt từ vách đá. Đây là một trong số ít các bãi tắm đẹp vẫn giữ được sự hoang sơ của thiên nhiên.

Biển Hòn Khô có nước trong và xanh như ngọc bích, cùng với sự đa dạng của các dải san hô. Nếu bạn thích khám phá sinh vật dưới nước, bạn có thể thuê kính lặn để lặn ngắm san hô giữa những vùng biển hoang sơ hoặc có thể chọn leo núi tại Hòn Khô.

Ghềnh Ráng

Ghềnh Ráng nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 2 km, nổi bật với bãi Hoàng Hậu và khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Đường vào khu ghềnh Ráng mới được xây dựng, đẹp và có dốc thoai thoải. Sự thu hút của Ghềnh Ráng nằm ở quần thể đá và các hang động đa dạng. Vào mùa hè, trong cái nắng rát của Bình Định, việc đi trong bóng mát của hàng phi lao và ghềnh đá thực sự làm bạn cảm thấy thư thái và gần gũi với biển cả.

Kinh nghiệm săn vé máy bay đi Quy Nhơn giá rẻ

Hiện tại, có tổng cộng 7 chặng bay nội địa từ các thành phố trong nước đến Quy Nhơn và được khai thác bởi 5 hãng hàng không. Số lượng chuyến bay/ngày đến Quy Nhơn là khoảng 38 chuyến, trong đó Vietnam Airlines có 12 chuyến, Vietjet Air có 11 chuyến, Bamboo Airways có 12 chuyến, Vietravel Airlines có 2 chuyến và Pacific Airlines có 1 chuyến.

Sân bay Phù Cát sẽ là sân bay mà khách du lịch đáp xuống khi đến du lịch Quy Nhơn. Sân bay này nằm tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khoảng cách từ sân bay Phù Cát đến trung tâm thành phố Quy Nhơn là khoảng 30km về phía Đông Bắc. Thời gian di chuyển từ sân bay Phù Cát đến trung tâm thành phố Quy Nhơn dự kiến là từ 50 - 60 phút, tùy thuộc vào phương tiện và tuyến đường đi.

Hiện tại mức giá vé máy bay đi Quy Nhơn trên Traveloka đang vô cùng ưu đãi, khách du lịch có thể cập nhật thông tin thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào. Cụ thể:

Vé máy bay Đà Nẵng – Quy Nhơn: 1.785.900 - 2.412.000 VND/khách/chiều

Vé máy bay TPHCM – Quy Nhơn: 926.900 - 1.175.000 VND/khách/chiều

Vé máy bay Hà Nội – Quy Nhơn: 1.091.900 - 4.462.000 VND/khách/chiều

Lưu ý rằng, các giá này không cố định và có thể thay đổi linh hoạt dựa trên nhiều yếu tố như thời gian đặt vé, giai đoạn bay và điểm khởi hành. Để đảm bảo săn được vé máy bay giá rẻ đi Quy Nhơn, bạn nên đặt vé khoảng 3 tháng trước ngày bay dự kiến, đặc biệt, khi bạn có kế hoạch du lịch trong các dịp Tết, ngày lễ hoặc mùa cao điểm du lịch (từ tháng 3 đến tháng 9).

Nếu có thể linh hoạt về thời gian đi, bạn nên tránh đi vào cuối tuần (Thứ 6 - Chủ Nhật) và nên chọn các ngày trong tuần (Thứ 2 - Thứ 5) để đặt vé đi Quy Nhơn. Điều này không chỉ giúp bạn tìm được vé giá rẻ hơn, mà còn tránh được đám đông khi tham quan. Do nhu cầu của hành khách đi du lịch vào cuối tuần cao hơn nên giá vé sẽ cao hơn và đông đúc hơn trong tuần.

Để tìm vé máy bay giá rẻ đi Quy Nhơn, bạn có thể sử dụng tính năng săn vé giá rẻ của Traveloka. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tra cứu giá vé và tìm được vé máy bay rẻ nhất cho chuyến đi Quy Nhơn.