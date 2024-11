Ex là gì mà khiến nhiều người chỉ muốn lãng quên?

Khi lướt qua các mạng xã hội, không ít người cảm thấy bối rối trước những từ ngữ mà giới trẻ sử dụng như Ck, Vk… và gần đây nhất là "Ex". Vậy "Ex" là gì, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Trên mạng Xã hội hiện nay, không thiếu những từ viết tắt, Xu hướng hay thuật ngữ mới xuất hiện thường xuyên, nhưng không phải ai cũng dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng. Đặc biệt là những từ ít phổ biến hoặc ít được giải thích, ví dụ như "ex". Nếu bạn đang thắc mắc "ex là gì?", bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Ex là gì?

Từ "ex" thực ra không phải là một từ viết tắt, mà là một tiền tố trong tiếng Anh, được dùng để chỉ những thứ đã cũ hoặc thuộc về quá khứ. Bạn có thể bắt gặp từ này kết hợp với danh từ như: "ex-clothes" (quần áo đã qua sử dụng), "ex-student" (cựu học sinh), "ex-stock" (cổ phiếu cũ)… Từ này mang ý nghĩa chỉ những thứ đã từng tồn tại nhưng giờ không còn hiện hữu như trước.

Ex là từ viết tắt được nhiều bạn trẻ sử dụng trong đời sống (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, "ex" lại được sử dụng phổ biến như một cách nói ngắn gọn để chỉ những mối quan hệ tình cảm đã kết thúc. Vậy "ex" trong tình yêu là gì?

Ex trong tình yêu là gì?

Trong tình yêu, "ex" vẫn giữ nghĩa cũ là "đã qua", dùng để chỉ những mối quan hệ đã kết thúc. Giới trẻ dùng "ex" rất nhiều để chỉ người yêu cũ, chẳng hạn như:

Ex-lover (người yêu cũ)

Ex-girlfriend (bạn gái cũ)

Ex-boyfriend (bạn trai cũ)

Ex-husband (chồng cũ)

Ex-wife (vợ cũ)

Những từ này đều mang ý nghĩa của một mối quan hệ đã không còn tồn tại, và thường đi kèm với những cảm xúc phức tạp như tiếc nuối, thất vọng, hay đôi khi là sự oán giận đối với đối phương.

Ex thường dùng với ý nghĩa phổ biến là "người yêu cũ" (Ảnh: Internet)

Khi sử dụng từ "ex", bạn có thể làm theo hai cách: một là để "ex" đứng độc lập, hoặc hai là thêm một danh từ sau "ex". Ví dụ, khi nói "my ex", người nghe sẽ hiểu bạn đang nói về một mối quan hệ cũ mà không biết rõ đó là người yêu, bạn trai, bạn gái hay chồng/vợ cũ. Nhưng nếu bạn nói "my ex-wife" (vợ cũ), thì người ta sẽ hiểu ngay về người bạn đang nói tới.

Thậm chí, trong các mối quan hệ đồng giới, "ex" đơn giản cũng chỉ là người yêu cũ, không phân biệt giới tính.

Ex là gì trên mạng xã hội?

Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, là nơi người dùng thường xuyên chia sẻ những cảm xúc và trạng thái về cuộc sống, bao gồm cả chuyện tình cảm. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi bạn thấy từ "ex" xuất hiện ở khắp nơi trên các nền tảng này.

Khi nhìn thấy ai đó nhắc đến "ex" trên mạng xã hội, bạn hãy luôn nhớ rằng từ này thường liên quan đến những mối quan hệ đã kết thúc, đặc biệt là chuyện tình yêu. Sau khi chia tay, nhiều người chọn cách chia sẻ về "ex" trên Facebook như một cách để giãi bày cảm xúc, từ sự tiếc nuối đến những kỷ niệm đã qua. Đôi khi, việc chia sẻ về "ex" còn là cách để tìm kiếm cơ hội quay lại, đặc biệt khi việc gặp mặt trực tiếp không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ngoài ra, không ít người chỉ đơn giản là muốn lưu giữ những ký ức đẹp từ mối quan hệ cũ mà không có ý định quay lại. Việc nhắc về "ex" trong trường hợp này giống như một cách để ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ.

Ex viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

Không chỉ là một tiền tố, "ex" trong tiếng Anh còn là từ viết tắt của rất nhiều thuật ngữ khác nhau. Ý nghĩa của từ "ex" sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, ví dụ:

Example : Ví dụ

: Ví dụ Exciter : Người xúi giục

: Người xúi giục Exercise : Bài tập về nhà

: Bài tập về nhà Exponential function : Hàm số mũ (trong toán học)

: Hàm số mũ (trong toán học) Extra : Thêm

: Thêm Executive : Điều hành

: Điều hành Exempt : Miễn trừ

: Miễn trừ Exodus : Cuộc di cư

: Cuộc di cư Expert : Chuyên gia

: Chuyên gia Excess : Thặng dư

: Thặng dư Excursion : Đi chơi, dã ngoại

: Đi chơi, dã ngoại Exhibit : Triển lãm

: Triển lãm Export : Xuất khẩu

: Xuất khẩu Exception : Ngoại trừ

: Ngoại trừ Excellent : Xuất sắc

: Xuất sắc Experimental : Thực nghiệm

: Thực nghiệm Extinction : Sự tuyệt chủng

: Sự tuyệt chủng Express : Vận chuyển nhanh

: Vận chuyển nhanh Existing: Hiện có

Nhiều thường chia sẻ về ex trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Internet)

Từ viết tắt ex có ý nghĩa gì trong từng lĩnh vực?

Ex là xe gì?

Ở Việt Nam, khi nhắc đến "xe Ex", nhiều người ngay lập tức nghĩ tới dòng xe Exciter của Yamaha, một mẫu xe Thể thao được thiết kế dành riêng cho những người yêu thích tốc độ và sự mạnh mẽ.

Ex là gì trong tin học?

Trong lĩnh vực tin học, "ex" là từ viết tắt của Extended, dùng để chỉ một chương trình soạn thảo trong hệ thống Unix. Ngoài ra, "ex" cũng có thể là viết tắt của Phần mềm bảng tính Excel.

Ý nghĩa của ex trên bao bì

Trên bao bì của một số sản phẩm như bánh kẹo, thức ăn đóng hộp hay nước uống, "ex" là từ viết tắt của expiry date, tức là hạn sử dụng.

Ex là gì trong kinh tế vĩ mô?

Trong kinh tế vĩ mô, "Ex" hay "Ex-Im" có nghĩa là giá trị xuất khẩu ròng, viết tắt của Exports of goods and services - Imports of goods and services.

Ex-dividend date là gì?

Ex-dividend date là ngày giao dịch cổ phiếu không nhận cổ tức, một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết.

Bài viết trên hy vọng đã giúp bạn giải đáp thắc mắc "ex là gì". Từ một thuật ngữ đơn giản, "ex" có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào bối cảnh và lĩnh vực sử dụng.