Gã đàn ông núp dưới sào phơi đồ rồi làm trò 'manh động' với nữ chủ nhà

Thấy người phụ nữ ở nhà một mình, Lĩnh núp dưới sào phơi đồ rồi áp sát dùng dao kề cổ chủ nhà rồi cướp nhiều tài sản.

Ngày 17/5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa mới bắt giữ Phan Bá Lĩnh (sinh năm 1985, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản, theo PLO.

Trước đó, vào ngày 16/5, Lĩnh đột nhập vào nhà dân (ở phường Tân Đông Hiệp) rồi dùng dao kề cổ, khống chế chủ nhà là chị P. Tiếp đến, Lĩnh dùng băng keo bịt mắt , mũi, miệng và trói tay chân của chị P. lại.

Khống chế chủ nhà xong, Lĩnh lấy đi xe SH, điện thoại di động và khoảng 7,5 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an Công an phường Tân Đông Hiệp và Đội Cảnh sát hình sự của Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng truy tìm tên cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng bắt được đối tượng Lĩnh sau 13 giờ gây án.

Tại Cơ quan Công an, Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ điểm lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt.

Theo tờ CA TP.HCM, anh P.V.K (chồng chị P.) cho biết, Lĩnh từng có thời gian đi phụ xe cho mình, Lĩnh đã từng 1 lần mượn xe của anh K. đi ăn trưa rồi bán lấy tiền tiêu xài. Do nể tình nên lần đó anh P. không trình báo, chấp nhận mất tài sản.

