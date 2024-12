Giá cà phê hôm nay 16/12/2024: Tăng trở lại 1,200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 16/12 trong nước nằm ở mức 123,500 - 125,200 đồng/kg. Giá cà phê tăng thêm từ 500 đến 1,200 đồng/kg so với tuần trước. Giá robusta cũng tăng nhẹ trong khi arabica quay đầu giảm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/12

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1,000 đồng/kg so với tuần trước, đạt 125,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng tăng 500 đồng/kg so với tuần trước, đạt 123,500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai tăng 1,000 đồng/kg so với tuần trước, đạt 125,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi tăng 1,200 đồng/kg so với tuần trước, đạt 125,200 đồng/kg.

Như vậy, sau khi giảm mạnh vào tuần trước, giá cà phê trong nước đã phục hồi và tăng trở lại trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa trái mùa tiếp tục gây gián đoạn thêm cho vụ thu hoạch vốn đã bị chậm trễ.

Giá cà phê hôm nay 16/12/2024: Đà tăng 1,200 đồng/kg so với tuần trước (Ảnh: Internet)

Giá cà phê thế giới hôm nay 16/12

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 15 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,209 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 32 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,184 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 1,75 cent/lb so với hôm qua, ở mức 318,50 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 1,95 cent/lb so với hôm qua, ở mức 317,05 cent/lb.

Giá cà phê robusta tăng trở lại trong tuần qua do vụ thu hoạch tại Việt Nam tiếp tục bị trì hoãn do thời tiết bất lợi. Trái lại, giá cà phê arabica đã lao dốc mạnh do thị trường lo ngại rằng mức tăng đã quá cao và nhanh.

Ông Đỗ Hà Nam cho biết giá cà phê Robusta của Việt Nam hiện đang cao nhất thế giới. Mặc dù giá cà phê Robusta tăng, nhưng các nhà rang xay vẫn phải tiếp tục mua vì chưa thể thay đổi công thức sản xuất.

Ông Nam cũng cho biết rằng khi giá cà phê Robusta tăng quá cao, các nhà rang xay đã cảnh báo rằng họ có thể mất thị trường. Tuy nhiên, mới đây tại Brazil – quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – lại có tình trạng các nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu từ chối hợp đồng khi giá cà phê tăng. Điều này khiến các nhà nhập khẩu phải quay lại Việt Nam để tìm nguồn cung.

Theo ông, hiện nay, nông dân cà phê Việt Nam đã có đủ thông tin để quyết định thời điểm bán cà phê. Từ nay đến tháng 4-2025, Việt Nam sẽ là quốc gia duy nhất còn cà phê, nên nông dân không vội vàng bán ra nhằm giữ giá cao.

Ông Đỗ Hà Nam khẳng định, nông dân cà phê Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường, chứ không phải các doanh nghiệp xuất khẩu.