Giá cà phê tăng cao kỷ lục

Trên thị trường hàng hóa phái sinh, theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV, đóng cửa phiên giao dịch 26/8, giá cà phê Arabica tăng thêm 0,95%, lên mức 5.503,83 USD/tấn, là mức cao nhất hai năm rưỡi, nối tiếp đà khởi sắc từ cuối tuần trước.

Lo ngại thời tiết khô hạn tại Brazil cùng thặng dư sản xuất cà phê toàn cầu bị thu hẹp là nguyên nhân hàng đầu hỗ trợ giá. Tại Brazil, tình trạng khô hạn tại Đông Nam - khu vực trồng cà phê chính của Brazil dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 9. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến cây cà phê đang ra hoa cho vụ thu hoạch 2025-2026, từ đó có thể đẩy nguồn cung xuống mức thấp.

Ngoài ra, trong khảo sát của Reuters, nhiều nhà xuất khẩu và nhà phân tích nhận định rằng nguồn cung cà phê vụ 2024-2025 có thể sẽ bị thắt chặt. Theo đó, sản lượng chỉ cao hơn nhu cầu khoảng 150.000 bao, giảm từ mức dư thừa 750.000 bao ước tính vào vụ 2023-2024. Với việc thặng dư sản xuất bị thu hẹp, những người tham gia khảo sát dự đoán giá cà phê Arabica dự kiến sẽ tăng lên 5,9 USD/kg vào cuối năm nay, cao hơn 10 cents so với giá đóng cửa phiên ngày 26/8.

Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.

Giá cà phê Robusta cũng đang neo ở vùng giá cao kỷ lục trong bối cảnh lo ngại nguồn cung tại Việt Nam khan hiếm. Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm nay (27/8), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ trong khoảng 119.200 - 120.200 đồng/kg, tăng 200-400 đồng/kg so với cuối tuần qua.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 112.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ở mức 119.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giao dịch ở mức 112.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với một ngày trước. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông có mức tăng mạnh nhất, giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Hợp đồng cà phê kỳ hạn robusta trên sàn hàng hóa London hiện đã vượt xa mức cao nhất từ trước đến nay, giao dịch trên ngưỡng 5.100 USD/tấn.

Theo nhận định của các chuyên gia, một số lý do như thời tiết xấu, hoạt động vận chuyển bị gián đoạn cũng như môi trường pháp lý bị thắt chặt tại nhiều quốc gia sẽ khiến giá cà phê thế giới biến động mạnh từ nay tới hết năm 2024.

Một số dự báo cho rằng, trong dài hạn giá cà phê vẫn có Xu hướng tăng do biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác dù có thể hạ nhiệt vào đầu năm 2025.

Tại Việt Nam, ngành cà phê là một ngành nông nghiệp quan trọng, đặc biệt là đối với việc sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta. Với điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, Việt Nam đã trở thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới. Việt Nam xuất khẩu khối lượng lớn hạt cà phê nhân, chủ yếu sang các nước tiêu thụ cà phê lớn như Hoa Kỳ, Đức và Ý.