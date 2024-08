Giá heo hơi hôm nay 3/8 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương

Theo khảo sát, giá heo hơi trên thị trường giảm rải rác miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Hải Phòng tập trung truy tìm các ổ dịch tả heo châu Phi.

Tại khu vực phía Bắc

Theo ghi nhận, giá heo hơi ở miền Bắc không ghi nhận thay đổi mới so với ngày hôm qua.

Trong đó, mức giao dịch cao nhất là 66.000 đồng/kg, đang được ghi nhận tại Bắc Giang và Hưng Yên.

Ngoại trừ Lào Cai và Ninh Bình đang neo ở mức thấp nhất là 64.000 đồng/kg, các địa phương còn lại cùng ghi nhận với giá 65.000 đồng/kg.

Giá giao dịch hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 66.000 - Yên Bái 65.000 - Lào Cai 64.000 - Hưng Yên 66.000 - Nam Định 65.000 - Thái Nguyên 65.000 - Phú Thọ 65.000 - Thái Bình 65.000 - Hà Nam 65.000 - Vĩnh Phúc 65.000 - Hà Nội 65.000 - Ninh Bình 64.000 - Tuyên Quang 65.000 -

Giá thu mua heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Tổng hợp: Thanh Hạ.

Ngoài các ổ dịch mới tại huyện Thủy Nguyên thì các ổ dịch cũ ở huyện Kiến Thụy và huyện An Dương đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện heo ốm, chết, tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP). Cụ thể, tại xã Lê Lợi (huyện An Dương), đến nay đã qua 19 ngày, xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy) đã qua 7 ngày.

Tuy vậy, với thực tế nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, không đáp ứng được các điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học, nên khi có bệnh DTHCP xảy ra rất khó khống chế và bệnh lây lan nhanh, báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục bố trí cán bộ phối hợp cùng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật các huyện, xã... thường trực tại cơ sở.

Trong đó, tập trung tại huyện Kiến Thụy và huyện Thủy Nguyên, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm vacxin DTHCP và chăn nuôi an toàn sinh học.....

Mặt khác, Chi cục cũng đã cấp phát 2.000 tài liệu hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh DTHCP tới các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên

Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ ở một vài nơi.

Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Bình Định và Quảng Nam lần lượt thu mua heo hơi với giá tương ứng là 61.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm trên, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giao dịch về mức 64.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hóa 64.000 - Nghệ An 64.000 - Hà Tĩnh 64.000 - Quảng Bình 64.000 - Quảng Trị 63.000 - Thừa Thiên Huế 63.000 - Quảng Nam 62.000 -1.000 Quảng Ngãi 63.000 - Bình Định 61.000 -1.000 Khánh Hoà 62.000 - Lâm Đồng 64.000 -1.000 Đắk Lắk 63.000 - Ninh Thuận 63.000 - Bình Thuận 64.000 -

Giá thu mua heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. Tổng hợp: Thanh Hạ.

Tại thị trường phía Nam

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, hiện ở mức 64.000 đồng/kg.

Heo hơi tại các địa phương còn lại vẫn được giao dịch với giá không đổi.

Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bình Phước 64.000 - Đồng Nai 64.000 -1.000 TP HCM 64.000 -1.000 Bình Dương 64.000 -1.000 Tây Ninh 65.000 - Vũng Tàu 64.000 -1.000 Long An 64.000 - Đồng Tháp 63.000 - An Giang 65.000 - Vĩnh Long 63.000 - Cần Thơ 63.000 - Kiên Giang 64.000 - Hậu Giang 64.000 - Cà Mau 64.000 - Tiền Giang 64.000 - Bạc Liêu 62.000 - Trà Vinh 63.000 - Bến Tre 63.000 - Sóc Trăng 64.000 -

Giá thu mua heo hơi hôm nay tại miền Nam. Tổng hợp: Thanh Hạ.

Nhìn chung, giá giao dịch heo hơi hôm nay giảm rải rác. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 61.000 - 66.000 đồng/kg.