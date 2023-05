Giá iPhone 14 Pro Max liên tục giảm chưa thấy "đáy"

Các đại lý đang cạnh tranh sát ván về giá iPhone 14 Pro Max. Điều đó khiến cho mức giá của dòng sản phẩm này liên tục sụt giảm trong vài tháng qua.

"Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đang có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý người dùng cũng như tác động đến sức mua của năm 2023. Do đó, thị trường iPhone cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ và sức mua đang giảm mạnh so với trước", đại diện truyền thông hệ thống Minh Tuấn Mobile, chia sẻ.

Giá iPhone 14 Pro Max liên tục giảm trong vài tháng trở lại đây (Ảnh: Vũ Duy).

Theo khảo sát của PV , giá bán của các thiết bị iPhone 14 nói chung và dòng sản phẩm iPhone 14 Pro Max nói riêng đã liên tục giảm mạnh trong vài tháng trở lại đây. Thậm chí, có những giai đoạn mức giá của mẫu máy này còn biến động theo tuần.

Hiện tại, iPhone 14 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá khoảng 26,3 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước. Mức giá trên thấp hơn 8,7 triệu đồng so với giá bán niêm yết của thiết bị. Ngoài ra, các phiên bản có bộ nhớ trong lớn như 512 GB hay 1 TB còn có mức giảm tới hơn chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Những năm trước, giá bán của iPhone thường chỉ giảm sâu từ cuối quý II. Đây là thời điểm mà Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Vì thế, các đại lý sẽ kết hợp với hãng để nhanh chóng "dọn kho" và lên kế hoạch cho thế hệ iPhone mới chuẩn bị ra mắt.

Tuy vậy, thị trường iPhone tại Việt Nam trong năm nay đã hoàn toàn thay đổi. Giá bán của dòng sản phẩm iPhone 14 liên tục giảm mạnh từ sau Tết và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trao đổi với PV , đại diện một số hệ thống bán lẻ lớn cho biết với mức giá hiện tại của iPhone 14 Pro Max, hầu hết các đại lý đều đang phải chịu lỗ.

Các đại lý đang cạnh tranh sát ván về giá iPhone 14 Pro Max (Ảnh: Huy Nguyễn).

Chưa dừng lại ở đó, những năm trước, giá bán của cùng một phiên bản iPhone giữa các đại lý khác nhau có thể chênh lệch từ một cho đến vài triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ hoặc màu sắc.

Sự chênh lệch này đến từ nhiều yếu tố như định hướng kinh doanh, chính sách bán hàng hay hậu mãi khác nhau của mỗi hệ thống. Đến nay, tình trạng trên hiện đã không còn diễn ra.

"Thời gian vừa qua, cuộc chiến giá bán giữa các đại lý vẫn luôn được duy trì ở mức nóng hơn bao giờ hết vì đã có sự góp mặt của các hệ thống lớn mà trước giờ vẫn có truyền thống giữ giá bán và lợi nhuận ở mức cao. Việc cạnh tranh về giá như hiện tại là một thách thức không nhỏ. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị với mọi kịch bản về cuộc chiến giá, để luôn đảm bảo việc duy trì vị trí đại lý có giá tốt cho khách hàng", ông Tuấn Minh - Quản lý ngành hàng Apple tại Hoàng Hà Mobile, chia sẻ.

Ông Minh cho biết thêm rằng mức giá của dòng sản phẩm iPhone 14 vẫn sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại trong một khoảng thời gian nữa. Nguyên nhân là do thời điểm này Apple chưa có thêm chương trình hỗ trợ và các đại lý cũng đã bán sát giá vốn.