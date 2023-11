Giả nhân viên thẩm mỹ chuốc thuốc mê cướp tài sản của khách

Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản do Tôn Nữ Huy Phương (53 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện tại Tây Ninh.

Trước đó, Tôn Nữ Huy Phương lấy tên giả là Nguyễn Thị Thanh Thủy và “nổ” là nhân viên phun xăm, tiêm filler dạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác trên địa bàn các tỉnh, thành.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phương thường lui tới các quán cà phê hát với nhau và những tiệm uốn tóc để tiếp xúc với phụ nữ ở độ tuổi trung niên có nhu cầu làm đẹp như phun xăm, nâng mũi, bơm môi, làm căng da mặt... để chào mời với giá từ 1 triệu đến vài triệu đồng/người.

Địa điểm làm đẹp cho khách ở nhà riêng, hoặc nhà nghỉ, khách sạn do Phương và khách thỏa thuận.

Trước khi tiến hành tiêm chất filler hoặc cấy tế bào, Phương cho bị hại uống từ 4 đến 6 viên thuốc các loại (trong đó có thuốc ngủ). Lợi dụng lúc bị hại ngủ say, Phương đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản như tiền, vàng, điện thoại di động...

Quá trình thực hiện hành vi, Phương thường di chuyển bằng xe mô tô nhãn hiệu Honda Click, màu đỏ, gắn biển kiểm soát 43D1-520.01.

Sau khi nhận được đơn tố giác của bị hại, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ và tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý Phương theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã có văn bản gửi Công an tỉnh Bình Dương về việc phối hợp điều tra, tìm bị hại có liên quan trong vụ trộm cắp tài sản do Phương thực hiện.

Thiên Lý