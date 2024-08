Giá tiêu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định, cao nhất đạt 142.000 đ/kg

Giá tiêu hôm nay, 12/8/2024, không có biến động lớn. Trong nước, giá tiêu giao dịch ổn định ở mức 141.000 - 142.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng giữ nguyên, với giá tiêu đen Lampung ở Indonesia là 7.320 USD/tấn và tiêu trắng Muntok là 8.970 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước 12.08.2024

Hôm nay, ngày 12/8/2024, giá tiêu trong nước vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 141.000 - 142.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu duy trì ở mức 142.000 đ/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu vẫn ổn định ở mức 142.000 đ/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu đang ở mức 141.000 đ/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu tiếp tục giữ ở ngưỡng 141.500 đ/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu duy trì mức 141.000 đ/kg.

Tổng kết tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước giảm mạnh, mất tới 5.000 đ/kg so với đầu tuần. Trong tháng 7/2024, giá tiêu nội địa trung bình đạt 150.000 đ/kg, tăng 82,9% so với tháng 1 và 120,6% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến giá hồ tiêu tăng mạnh trong quý 2/2024 là do nguồn cung khan hiếm, sản lượng thu hoạch giảm tại Việt Nam và Brazil.

Một khảo sát của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA) tại ba tỉnh Tây Nguyên vào đầu tháng 7 cho thấy, diện tích trồng tiêu mới chủ yếu là xen canh với cà phê, và sự cạnh tranh từ cây sầu riêng và cà phê đang ảnh hưởng đến việc duy trì và sản xuất hồ tiêu. Hiệp hội nhận định rằng, sản lượng vụ tới có thể tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2024.

Giá tiêu thế giới 12.8.2024

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ngày 12/8/2024 cũng giữ ổn định. Cụ thể:

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia duy trì ở mức 7.320 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 8.970 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia vẫn ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng ASTA của Malaysia duy trì ở ngưỡng 10.400 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 vẫn giữ ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu từ Việt Nam loại 500 g/l ở mức 5.800 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.200 USD/tấn, và giá tiêu trắng xuất khẩu ở mức 8.500 USD/tấn.

Tuần qua, thị trường hồ tiêu thế giới có Xu hướng trái chiều, với giá FOB Malaysia ghi nhận mức tăng cao nhất. Trong khi đó, giá tiêu tại Ấn Độ, cả trong nước và quốc tế, đều có xu hướng tăng kể từ tuần trước.

Như vậy, giá tiêu thế giới và trong nước ngày 12/8/2024 đều ổn định, không có biến động đáng kể so với ngày hôm qua.