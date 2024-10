Giá tiêu hôm nay (15/10): Giá xuất khẩu tăng mạnh, tiềm năng mở rộng diện tích canh tác

Giá tiêu hôm nay 15/10/2024 tại thị trường trong nước đã giữ ổn định tại một số khu vực trọng điểm, giao động trong khoảng 143.000 đến 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay trong nước

Giá tiêu hôm nay, 15/10/2024, tại một số khu vực trọng điểm trong nước đã ổn định, dao động từ 143.000 đến 144.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai hiện là 143.000 đồng/kg.

Ở các tỉnh khác, giá tiêu cũng ở mức tương tự: Đồng Nai (143.000 đồng/kg), Đắk Lắk (144.000 đồng/kg), Đắk Nông (144.000 đồng/kg), Bà Rịa - Vũng Tàu (144.000 đồng/kg) và Bình Phước (144.000 đồng/kg).

Sau ba ngày liên tiếp giảm, giá tiêu trong nước hôm nay đã giữ nguyên tại các vùng trồng trọng điểm, với mức cao nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 15/10/2024: Giá xuất khẩu vọt tăng, người dân mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác (Ảnh: Internet)

Tình hình xuất khẩu và triển vọng năm 2025

Trong 9 tháng đầu năm, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.933 USD/tấn, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong tháng 9, giá xuất khẩu đã đạt mức cao nhất trong gần 8 năm qua, với mức bình quân 6.239 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng trước và 67,5% so với năm trước.

Theo dự báo, vụ thu hoạch tiêu năm 2025 sẽ bắt đầu vào tháng 2, với một số vùng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1-2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, khiến nguồn cung hồ tiêu Việt Nam trở nên hạn chế.

Với giá cả hiện tại cao hơn các năm trước và dự báo tích cực về xuất khẩu, nhiều nông dân đang có Xu hướng trồng mới cây hồ tiêu. Nhiều người đã mạnh dạn đầu tư vào việc mở rộng diện tích trồng tiêu, đặc biệt ở những tỉnh có thế mạnh trong sản xuất hồ tiêu.

Tại Bình Định, diện tích hồ tiêu không lớn như các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhưng huyện Hoài Ân đang ghi nhận sự phát triển. Hiện tại, toàn huyện có khoảng 300 ha hồ tiêu, trong đó 260 ha đang cho thu hoạch, với năng suất khoảng 7 tấn/ha, tuy có giảm nhẹ so với trước do thiếu đầu tư.

Trước tình hình giá hồ tiêu tăng cao, nhiều nông dân ở Hoài Ân đang có ý định mở rộng diện tích trồng tiêu.

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 8, nước này đã nhập khẩu 890 tấn hồ tiêu, trị giá 5,8 triệu USD, giảm mạnh so với tháng trước, nhưng lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 7.484 tấn hồ tiêu, với giá trị 36,1 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và 41% về giá trị so với năm 2023.

Indonesia và Việt Nam vẫn là hai nhà cung cấp hồ tiêu chính cho Trung Quốc, chiếm tới 90% thị phần nhập khẩu của quốc gia này.

Báo cáo từ Nedspice cho biết, xuất khẩu hồ tiêu chế biến của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 50% so với năm ngoái, mặc dù xuất khẩu hồ tiêu đen nguyên hạt chỉ tăng nhẹ do thiếu nguồn cung từ Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định, giá hồ tiêu xuất khẩu sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới do vụ mùa 2025 dự kiến thu hoạch chậm hơn do ảnh hưởng của thời tiết.