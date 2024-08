Giá USD tự do trượt dài

Đồng USD trên thị trường tự do vừa thiết lập phiên thứ 2 giảm liên tiếp hơn 100 đồng, hiện xuống dưới mức 25.400 đồng/USD.

Giá bán USD trượt mạnh trên thị trường tự do kéo chênh lệch với kênh ngân hàng chỉ còn khoảng 160 đồng/USD. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 18/8, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục quay đầu giảm mạnh, hiện được giao dịch quanh vùng 25.310 đồng/USD (mua) và 25.390 đồng/USD (bán). Biên độ mua - bán đang ở mức 80 đồng.

So với phiên giao dịch liền trước (17/8), giá USD tự do đã giảm tới 140 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Trong hai phiên gần nhất, mỗi USD giao dịch trên thị trường tự do đã bay mất gần 300 đồng.

Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng/USD xác lập được hồi cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600 đồng, tương đương mức giảm hơn 2%. Giá giao dịch hiện tại cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 16/8), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.254 đồng. Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo được Sở Giao dịch NHNN giữ mua vào ở 23.400 đồng và bán ra ở 25.450 đồng/USD.

Đà giảm mạnh của đồng USD trên thị trường tự do cũng đã giúp thu hẹp mức chênh với kênh ngân hàng.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ giá USD bán ra quanh mức 25.200-25.232 đồng/USD. Còn ở các ngân hàng tư nhân, tỷ giá USD được neo trong khoảng 25.230 đồng/USD.

Với mức giá giao dịch này, chênh lệch đồng USD giữa thị trường tự do và ngân hàng chỉ khoảng 160 đồng. Mức này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn tháng 6 khi đồng USD lập đỉnh, chênh lệch khi đó lên tới hơn 700 đồng mỗi USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - hiện ở mức 102,4 điểm. Sức mạnh của đồng bạc xanh gần đây đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, lạm phát cũng thấp hơn kỳ vọng khiến thị trường thấy rõ hơn nhu cầu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9 tới.