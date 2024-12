Giá vàng chiều nay (12-12): Đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (12-12), vàng trong nước đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu và neo ở mức cao. Mức tăng cao nhất là 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Theo ghi nhận vào chiều nay (12-12), giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 84,6 triệu đồng/lượng mua vào, 87,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 84,6 triệu đồng/lượng mua vào, 87,1 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Giá vàng hôm nay (12-12): Đồng loạt tăng ở nhiều thương hiệu. Ảnh minh họa: baohatinh.vn

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 84,8 triệu đồng/lượng mua vào, 87,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào, 87,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,58 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 86,08 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 84,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 85,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 100.000 đồng/lượng so với giá hôm qua).

Vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội: 30,81 triệu đồng/lượng mua vào, 32,21 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 70.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (12-12) đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu vàng. Vàng miếng tăng cao nhất là 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, vàng nhẫn tăng cao nhất là 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều nay (12-12) đứng ở mức 2.713,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.747,9 USD/ounce.

Nhận định về Xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh lên mức cao nhất trong 9 tuần sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ tăng 0,3% theo tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và cao hơn mức tăng 2,6% trong báo cáo tháng 10. Những người lạc quan trên thị trường vàng và bạc đã thở phào nhẹ nhõm khi dữ liệu CPI được công bố như mong đợi và không quá nóng.

VIỆT VƯƠNG