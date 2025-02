Giá vàng chiều nay (19-2-2025): Tăng mạnh 3 ngày liên tiếp

Giá vàng chiều nay 19/02/2025: Giá vàng trong nước tăng mạnh ngày thứ 3 liên tiếp. Đồng thời, giá vàng trên thế giới cũng đang chạm mốc gần kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước chiều nay 19/2/2025

Tại thời điểm khảo sát vào 13h hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục Xu hướng đi lên, với nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng so với các phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 89,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 91,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 89,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 91,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP.HCM được giao dịch ở mức 87,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,6 triệu đồng/lượng (bán ra), nhích lên 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 chạm mức 89 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,7 triệu đồng/lượng (bán ra) – mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Vàng PNJ chứng kiến mức tăng đáng kể, với giá mua vào đạt 90,2 triệu đồng/lượng và bán ra 91,95 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 800.000 đồng và 950.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

1. DOJI - Cập nhật: 19/02/2025 10:05 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 89,300 ▲700K 91,600 ▲500K AVPL/SJC HCM 89,300 ▲700K 91,600 ▲500K AVPL/SJC ĐN 89,300 ▲700K 91,600 ▲500K Nguyên liêu 9999 - HN 90,100 ▲500K 90,700 ▲500K Nguyên liêu 999 - HN 90,000 ▲500K 90,600 ▲500K AVPL/SJC Cần Thơ 89,300 ▲700K 91,600 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 90.000 ▲600K 91.600 ▲600K TPHCM - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Hà Nội - PNJ 90.000 ▲600K 91.600 ▲600K Hà Nội - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 90.000 ▲600K 91.600 ▲600K Đà Nẵng - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Miền Tây - PNJ 90.000 ▲600K 91.600 ▲600K Miền Tây - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 90.000 ▲600K 91.600 ▲600K Giá vàng nữ trang - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 90.000 ▲600K Giá vàng nữ trang - SJC 89.300 ▲700K 91.600 ▲500K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 90.000 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 89.000 ▲600K 91.500 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 88.910 ▲600K 91.410 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 88.190 ▲600K 90.690 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 81.410 ▲550K 83.910 ▲550K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 66.280 ▲450K 68.780 ▲450K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.870 ▲410K 62.370 ▲410K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 57.130 ▲390K 59.630 ▲390K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.470 ▲370K 55.970 ▲370K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 51.180 ▲350K 53.680 ▲350K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.710 ▲250K 38.210 ▲250K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.960 ▲220K 34.460 ▲220K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.850 ▲200K 30.350 ▲200K

3. AJC - Cập nhật: 19/02/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 8,920 ▲40K 9,150 ▲50K Trang sức 99.9 8,910 ▲40K 9,140 ▲50K NL 99.99 8,920 ▲40K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,910 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,010 ▲40K 9,160 ▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,010 ▲40K 9,160 ▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,010 ▲40K 9,160 ▲50K Miếng SJC Thái Bình 8,930 ▲70K 9,160 ▲50K Miếng SJC Nghệ An 8,930 ▲70K 9,160 ▲50K Miếng SJC Hà Nội 8,930 ▲70K 9,160 ▲50K

Giá vàng chiều nay 19/02/2025: Tăng 3 ngày liên tiếp (Ảnh: Sưu tầm)

Dù giá vàng tiếp tục đi lên, mức chênh lệch giữa giá mua và bán tại nhiều đơn vị vẫn khá lớn:

SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện duy trì mức chênh lệch 2,3 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng.

Vàng nhẫn DOJI có chênh lệch mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức chênh lệch 1,4 triệu đồng/lượng.

Với mức chênh lệch lớn này, nhà đầu tư cần thận trọng, bởi nếu giá vàng điều chỉnh giảm, rủi ro thua lỗ sẽ cao hơn. Để hòa vốn, người mua vàng hôm nay cần chờ giá tăng ít nhất 2,3 triệu đồng/lượng so với giá hiện tại.

Giá vàng thế giới chiều nay 19/2/2025

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng đi lên khi đồng USD vừa trải qua một đợt suy yếu đáng kể. Nguyên nhân chính đến từ việc lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ sau cú giảm sâu vào cuối tuần trước. Bên cạnh đó, những dự báo tích cực từ các tập đoàn tài chính lớn cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của kim loại quý.

Những biến động trên thị trường quốc tế, đặc biệt liên quan đến các chính sách thuế quan và đối ngoại của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, đang tạo ra tâm lý lo ngại trên diện rộng. Đáng chú ý, căng thẳng leo thang tại Ukraine tiếp tục là yếu tố thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Theo Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, nhu cầu tìm đến tài sản an toàn đang tăng mạnh do lo ngại về chính sách thuế của Mỹ. Ông nhận định: "Nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng do sự bất ổn từ chính sách thuế quan của chính quyền ông Trump. Điều này thúc đẩy nhu cầu giá vàng".

Sự chú ý của thị trường hiện đang hướng về biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để đánh giá lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Theo Jim Wyckoff, nếu nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại và suy thoái kinh tế xuất hiện, FED có thể sẽ giữ lãi suất thấp hơn.

Trong môi trường lãi suất thấp, vàng thường được hưởng lợi do chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này giảm đi, giúp giá tiếp tục duy trì ở vùng cao.

"Giá vàng dao động quanh mức cao nhất mọi thời đại. Để vàng đạt được mức cao mới, có thể cần phải có sự leo thang trong các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là ở Ukraine", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com - cho biết.

Giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 32,84 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,9% lên 983,75 USD và palladium tăng 2,5% lên 986,50 USD.

Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai tăng 20 cent, tương đương 0,3%, lên 76,04 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate của Mỹ tăng 23 cent, hay 0,3%, lên 72,08 USD/thùng, tăng 1,7% so với phiên trước.

Giá dầu tăng trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn ở Mỹ và Nga, trong khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại Hà Nội

1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh

1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM

3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI – 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM