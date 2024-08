Giá vàng hôm nay 3/8/2024: vàng hướng đến tuần tốt nhất trong 4 tháng

Giá vàng thế giới tăng vào đầu phiên giao dịch thứ Sáu khi thị trường lao động Hoa Kỳ chứng kiến ​​đà tăng trưởng giảm mạnh vào tháng 7. Trong nước, vàng miếng SJC tăng ở chiều mua, vàng nhẫn tăng nhẹ.

Khách hàng đang giao dịch vàng tại một cửa hàng của PNJ trên phố Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tuần 2/8, giá vàng miếng SJC tại TP Hồ Chí Minh, PNJ, DOJI, Bảo tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vào, bán ra ở mức 78,30 – 79,80 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữu nguyên giá ở chiều bán so với kết phiên liền trước.

Vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết giao dịch mua, bán tại 76,35 – 77,65 triệu đồng/lượng, tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều mua, 100 nghìn đồng/lượng chiều bán so với kết phiên liền trước.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giao dịch mua, bán tại 76,43 – 77,63 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng giá mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Nhẫn Doji niêm yết giao dịch mua, bán tại 76,40 – 77,65 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Giá vàng thế giới

Theo nhà phân tích tài chính của Fxstreet, Sagar Dua, kim loại quý tăng giá khi lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ lao dốc sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ tháng 7, do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố, cho thấy tình hình thị trường lao động đã hạ nhiệt đáng kể.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn sáu tháng gần 3,82%.

Báo cáo cho thấy bảng lương mới thấp hơn ở mức 114.000 so với ước tính là 176.000. Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 4,3%, cao hơn mức 4,1% của tháng 6. Các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ không thay đổi.

Ghi nhận lúc 20h47 (giờ Việt Nam) ngày 2/8, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn giao dịch Kitco ở mức 2.461,90 USD, tăng 15,80 USD (tương đương 0,65%) so với kết phiên liền trước.

Trong khi đó, dữ liệu Thu nhập trung bình theo giờ, thước đo chính về tăng trưởng tiền lương thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và cuối cùng là thúc đẩy áp lực giá, đã tăng với tốc độ chậm hơn vào tháng 7.

Hàng năm, thước đo tăng trưởng tiền lương đã giảm tốc xuống 3,6% so với ước tính 3,7% và mức đọc trước đó là 3,8%, được điều chỉnh giảm từ 3,9%. So với tháng trước, Thu nhập trung bình theo giờ tăng với tốc độ chậm hơn 0,2% so với kỳ vọng và mức đọc trước đó là 0,3%.

Theo các nhà phân tích thị trường và kinh tế, số liệu việc làm mới nhất có khả năng sẽ đảm bảo việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9. Một số nhà phân tích cho rằng điều này cũng củng cố kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và đến năm 2025.

hiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, Michael Brown cho biết, nhìn chung, báo cáo này không có nhiều khả năng ngăn cản FOMC thực hiện đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đầu tiên của chu kỳ này tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, như đã ám chỉ trong tuyên bố và cuộc họp báo tuần này, khi Ủy ban hiện ngày càng chú ý đến cả hai mặt của nhiệm vụ kép, trái ngược với sự tập trung hoàn toàn vào lạm phát như trước đây.

Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, Ole Hansen cho biết, mục tiêu 2.500 đô la vào cuối năm có thể đạt được sớm hơn nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tiếp tục yếu kém.

Hansen cho biết thêm rằng, suy đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, lo ngại về nợ gia tăng và nhu cầu mới từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư ETF, những người coi chi phí tài trợ thấp hơn là lý do để tích lũy vàng một lần nữa cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng.