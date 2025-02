Giá vàng hôm nay (chiều 23/02/2025): Ổn định đi ngang

Giá vàng chiều nay 23/02/2025: Thị trường vàng trong nước tuần qua ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục tăng mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/2/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 23/02/2025, giá vàng hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty được niêm yết như sau:

Giá vàng miếng ổn định phiên cuối tuần. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết ở mức 89,4 - 91,7 triệu đồng/lượng mua vào -bán ra, tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong tuần qua, thị trường đã chứng kiến giá vàng biến động mạnh theo hướng liên tục đi lên.

Có thời điểm giá vàng miếng đạt 92,3 triệu đồng/lượng, hướng tới mốc đỉnh kỷ lục lập vào 93,1 triệu đồng/lượng tuần trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng chiều mua vào, lên 89,6 – 91,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 23/02/2025: Đồng loạt đi ngang phiên cuối tuần

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng có tuần giao dịch sôi động. Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 89,3 triệu đồng/lượng, bán ra 91,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 90,2 – 91,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và đi ngang chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 1,6 triệu đồng.

1. DOJI - Cập nhật: 22/02/2025 08:39 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 89,400 91,700 AVPL/SJC HCM 89,400 91,700 AVPL/SJC ĐN 89,400 91,700 Nguyên liêu 9999 - HN 90,000 90,800 Nguyên liêu 999 - HN 89,900 90,700 AVPL/SJC Cần Thơ 89,400 91,700

2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 90.100 91.700 TPHCM - SJC 89.400 91.700 Hà Nội - PNJ 90.100 91.700 Hà Nội - SJC 89.400 91.700 Đà Nẵng - PNJ 90.100 91.700 Đà Nẵng - SJC 89.400 91.700 Miền Tây - PNJ 90.100 91.700 Miền Tây - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - PNJ 90.100 91.700 Giá vàng nữ trang - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 90.100 Giá vàng nữ trang - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 90.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 89.000 91.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 88.910 91.410 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 88.190 90.690 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 81.410 83.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 66.280 68.780 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.870 62.370 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 57.130 59.630 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.470 55.970 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 51.180 53.680 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.710 38.210 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.960 34.460 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.850 30.350

3. AJC - Cập nhật: 21/02/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 8,920 9,180 Trang sức 99.9 8,910 9,170 NL 99.99 8,920 Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,910 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,010 9,190 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,010 9,190 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,010 9,190 Miếng SJC Thái Bình 8,940 9,170 Miếng SJC Nghệ An 8,940 9,170 Miếng SJC Hà Nội 8,940 9,170

Giá vàng thế giới hôm nay 23/2/2025

Giá vàng thế giới đã đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp, với giá lên mức cao chưa từng có trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Hợp đồng tương lai vàng tháng 4 ổn định trên mức 2.950 USD/ounce.

Vàng giao ngay tuần qua đã 3 lần lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, vượt 2.950 USD/ounce (đạt 2.954,69 USD/ounce vào thứ Năm, 20/2), sau đó giảm trong phiên cuối tuần, kết thúc ở mức 2.939,63 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 4/2025 kết thúc ở mức 2.954,69 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá tăng 1,9% và là tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Những bất ổn chính trị và bất ổn xung quanh vấn đề tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy nhà đầu tư mua mạnh vàng thỏi, đẩy giá tăng hơn 13% từ đầu năm đến nay.

Đà tăng giá vàng được duy trì phần lớn là nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng do lo ngại căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách. Giám đốc điều hành Philip Newman Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn cao do những lo ngại liên quan đến chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine đã hỗ trợ phần lớn mức tăng giá gần đây.

Mối lo ngại của thị trường đã gia tăng sau những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, dù Tổng thống Donald Trump tạm thời bị hoãn áp thuế đối với Canada và Mexico, nhưng những tác động rộng hơn của các chính sách thương mại của ông vẫn tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.

Những lo ngại này được phản ánh qua sự suy giảm lòng tin của người tiêu dùng Mỹ. Kết quả cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy, người Mỹ ngày càng lo lắng về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với giá tiêu dùng.

Chuyên gia Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho rằng, đà tăng giá vàng hiện nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi "nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội" (FOMO – fear of missing out) và nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương cũng như nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi an toàn để đầu tư khi thế giới ngày càng trở nên bất ổn, và vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn.