Giá vàng hôm nay ngày 8/9/2024: Vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng

Giá vàng hôm nay, 8/9/2024, trên thị trường thế giới chốt tuần giảm xuống dưới mốc 2.500 USD/ounce. Cùng xu hướng, giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần qua

Đầu tuần: Vàng thế giới mở phiên ở mức 2.504 USD/ounce.

Vàng thế giới mở phiên ở mức 2.504 USD/ounce. Giữa tuần: Thị trường Mỹ ghi nhận giá vàng giảm xuống 2.477 USD/ounce, trong khi tại châu Á, giá giảm còn 2.473 USD/ounce.

Thị trường Mỹ ghi nhận giá vàng giảm xuống 2.477 USD/ounce, trong khi tại châu Á, giá giảm còn 2.473 USD/ounce. Tăng giữa tuần: Đến thứ Tư, giá vàng thế giới phục hồi, đạt 2.486 USD/ounce tại Mỹ. Thứ Năm, kim loại quý tăng lên 2.522 USD/ounce, chạm mức cao nhất tuần 2.525 USD/ounce sau báo cáo việc làm tại Mỹ.

Đến thứ Tư, giá vàng thế giới phục hồi, đạt 2.486 USD/ounce tại Mỹ. Thứ Năm, kim loại quý tăng lên 2.522 USD/ounce, chạm mức cao nhất tuần 2.525 USD/ounce sau báo cáo việc làm tại Mỹ. Cuối tuần: Phiên cuối tuần ngày 7/9, giá vàng giảm còn 2.487 USD/ounce, và chốt tuần ở mức 2.497 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch quanh mức 2.526 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chốt tuần giảm. Ảnh: Chí Hùng

Giá vàng trong nước

Chốt phiên 7/9, giá vàng SJC 9999 tại SJC ghi nhận 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, Doji niêm yết giá mua và bán lần lượt là 78,5 và 80,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, vàng miếng SJC đã giảm 500.000 đồng/lượng.

Dự báo xu hướng giá vàng

Các chuyên gia nhận định, sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm 25 điểm lãi suất vào cuối tháng này đang gia tăng. Tuy nhiên, điều này có thể khiến giá vàng chịu áp lực và khó vượt qua ngưỡng kháng cự 2.550 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch tại New York, tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng, do đó thị trường chưa thể xác định được Xu hướng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Chuyên gia Philip Streible cũng cho rằng giá vàng có thể bị giới hạn ở mức kháng cự 2.550 USD/ounce trong tương lai gần, nhưng vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn khi giá giảm, đặc biệt khi lộ trình hạ lãi suất kéo dài.