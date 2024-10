Giá xăng dầu hôm nay 25/10/2024: Trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 25/10/2024, giá dầu thô thế giới đã giảm 0,4 USD/thùng so với hôm qua. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu cũng ghi nhận sự giảm nhẹ, dao động từ 30 đến 70 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 25/10

Theo dữ liệu từ TradingEconomics và Oilprice, vào lúc 6 giờ 39 phút ngày 25/10 (giờ Việt Nam), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm.

Cụ thể, giá dầu thô WTI hiện là 70,3 USD/thùng, giảm 0,8 USD/thùng so với mức mở phiên sáng 24/10 (71,1 USD/thùng) và giảm 0,4 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm qua.

Tương tự, giá dầu Brent là 74,5 USD/thùng, cũng giảm 0,8 USD/thùng so với mức mở phiên 24/10 (75,3 USD/thùng) và giảm 0,4 USD/thùng so với giá chốt phiên trước.

Trong phiên giao dịch đầy biến động hôm nay, giá dầu giảm khoảng 1% do thông tin về việc Hoa Kỳ và Israel đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán về khả năng ngừng bắn tại Gaza. Đầu phiên giao dịch, cả hai loại dầu chuẩn đều đã tăng hơn 1 USD/thùng do lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và sự bất ổn trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5/11.

Sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel vào ngày 1/10, giá dầu Brent đã tăng khoảng 8% trong tuần kết thúc vào ngày 4/10 do lo ngại Israel sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm khoảng 8% trong tuần kết thúc vào ngày 18/10 khi có thông tin rằng Israel không có kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Iran, là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2023, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Dự kiến, Iran sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng so với mức 1,4 triệu thùng/ngày của năm 2023, theo các nhà phân tích và báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10/2024: giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm (Ảnh: Internet)

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 25/10

Vào chiều ngày 24/10/2024, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ bởi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, có hiệu lực từ 15 giờ chiều.

Giá xăng E5 RON 92 sẽ giảm 40 đồng mỗi lít, xuống còn 19.690 đồng/lít. Xăng RON 95 sẽ giảm 70 đồng mỗi lít, xuống còn 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel sẽ giảm 270 đồng mỗi lít, xuống còn 18.050 đồng/lít. Dầu hoả giảm 50 đồng, xuống còn 18.570 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut sẽ tăng 130 đồng, lên 16.220 đồng/kg.

Trong năm nay, giá xăng đã tăng 21 lần và giảm 21 lần. Dầu tăng 18 lần và giảm 24 lần. Không có sự thay đổi nào với Quỹ bình ổn xăng dầu, giống như các kỳ điều chỉnh trước.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn có số dư tích cực lớn do không sử dụng trong nhiều kỳ điều hành gần đây. Số dư quỹ đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý trước và là quý giảm thứ 5 liên tiếp. So với cuối năm 2023, quỹ này đã giảm gần 600 tỷ đồng.

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới đang gây tranh cãi vì có một quy định mới: các thương nhân phân phối không được phép mua bán xăng dầu lẫn nhau. Điều này nhằm mục đích quản lý hiệu quả hơn và giảm chi phí bằng cách loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết.

Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, giải thích rằng quy định này xuất phát từ các cuộc thanh tra và kiểm tra, sau đó là kiến nghị lên Bộ Công thương và Chính phủ.

Bộ Công thương đã xây dựng dự thảo này dựa trên ý kiến từ nhiều bộ và ngành, với mục tiêu làm cho quản lý xăng dầu tiến gần hơn tới thị trường tự do nhưng vẫn loại bỏ được các khâu trung gian để giảm bớt chi phí.

Chuỗi cung ứng xăng dầu hiện tại bao gồm ba cấp: khâu tạo nguồn, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ.

Chính phủ đã sửa đổi Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, bổ sung vào các Nghị định trước đó, với quyết định loại bỏ các tổng đại lý để giảm bớt các khâu trung gian.

Quản lý sẽ được thực hiện theo chuỗi thẳng thay vì chuỗi ngang, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý.

Điều kiện để trở thành nhà phân phối hoặc doanh nghiệp bán lẻ sẽ khác nhau, và mỗi doanh nghiệp cần tuân thủ đúng theo điều kiện của phân khúc mà họ thuộc về, không có sự phân biệt đối xử giữa các phân khúc.