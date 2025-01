Giá xăng dầu tăng tiếp, xăng RON 95 vượt 21.000 đồng/lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít còn xăng RON 95 tăng 270 đồng/lít. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng tăng 26 lần, giảm 27 lần.

Chiều 9/1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 380 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 270 đồng/lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.430 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.010 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 490 đồng/lít lên 19.240 đồng/lít; dầu hỏa tăng 410 đồng/lít, lên mức 19.240 đồng/lít; dầu mazut cũng tăng 90 đồng/kg lên 16.180 đồng/kg. Liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 7/2021. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng tăng 26 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng và 28 lần giảm.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Liên quan đến quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, cuối năm 2024, Tổng cục Thuế đánh giá tình trạng này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định. Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm bị xử lý còn nhẹ và chưa đủ tính răn đe trước Pháp luật.

Tổng cục Thuế xác định mục tiêu chậm nhất đến hết tháng 6, toàn quốc đạt tỷ lệ ít nhất 95% cửa hàng sử dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Cơ quan này cũng đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chưa áp dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán...