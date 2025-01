Giá xăng đồng loạt tăng

Giá xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít còn xăng RON 95 tăng 200 đồng/lít. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng tăng 25 lần, giảm 27 lần.

Chiều 2/1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 240 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 200 đồng/lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.050 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.740 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 18.750 đồng/lít; dầu hỏa tăng 130 đồng/lít, lên mức 18.830 đồng/lít; dầu mazut cũng tăng 120 đồng/kg lên 16.090 đồng/kg. Liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã tăng sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng tăng 25 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 23 lần tăng và 28 lần giảm.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Về công tác quản lý mặt hàng xăng dầu trong 11 tháng năm 2024, Bộ Công Thương cho biết đã tổ chức 2 cuộc họp với các đầu mối kinh doanh xăng dầu về tình hình thực hiện tổng nguồn nhằm đôn đốc cũng như ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp tháo gỡ.

Theo Bộ này, kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày theo Nghị định 80, giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Các loại chi phí kinh doanh xăng dầu được cập nhật kịp thời đã tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường nội địa.