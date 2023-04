Giật mình hóa đơn tiền nước 34 triệu đồng, tìm hiểu mới biết nguyên nhân từ trong nhà

Một gia đình tại TP. HCM từng phải chi tới 34 triệu đồng cho hóa đơn nước gia đình. Điều đáng chú ý khi bắt tay tìm hiểu chủ nhà không khỏi ngạc nhiên khi nguyên nhân xuất phát từ chính trong nhà.

Tiền nước tăng đột biến không rõ nguyên nhân

Cụ thể, năm 2021, một gia đình ở TP.HCM có hóa đơn phải thanh toán 34 triệu tiền nước do đường ống nước bị rò rỉ mà không biết. Không chỉ gây lãng phí nước, tăng chi phí tiền nước mỗi tháng, rò rỉ đường ống dẫn nước còn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình, mang tới nhiều phiền toái cho người dân.

Cụ thể, gia đình bà Hoàng Hải Yến, ngụ tại 11/28 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, TP. HCM cho biết, hàng tháng gia đình bà chỉ sử dụng trung bình khoảng 20 m3 nước với số tiền phải thanh toán chưa đến 200.000 đồng.

Rò rỉ ống dẫn nước nhựa gây ra khá nhiều phiền toái và thiệt hại về kinh tế (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, đến tháng 10/2021, nhà bà Yến đột nhiên bị mất nước. Tiến hành kiểm tra đồng hồ thì tá hỏa vì chỉ số nước của kỳ tháng 10/2021 lên gần 2.500 m3, gia đình bà yến phải thanh toán số tiền là hơn 34 triệu đồng. Tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện do đường ống nước trong nhà bị vỡ mà bà không biết.

Chung cảnh ngộ với gia đình nhà bà Yến, trường hợp gia đình ông Trần Ngọc Chương (ngụ tại đường Lê Văn Sỹ, lường 14, quận 3, Hồ Chí Minh) đã phải trả tiền nước “oan” hơn 10 triệu đồng vì đường ống nước sau bể ngầm lâu ngày không được phát hiện.

Ông Chương cho biết: “Sau khi nâng nền, sửa nhà thì thấy áp lực nước máy yếu đi nhưng cứ nghĩ mùa khô mọi người trong khu vực sử dụng nước nhiều làm áp lực nước yếu, đến khi hóa đơn tiền nước lên đến 826m3, cả nhà mới té ngửa. Sau đó nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định hướng dẫn kiểm tra thì phát hiện đường ống cấp nước bị bể”.

Khi bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của nhiều hộ gia đình tăng vọt lên. Nhu cầu sử dụng nước tăng khiến áp lực dẫn nước lên các đường ống tăng, cùng với đó do đường ống nhựa kém chất lượng hoặc lâu ngày là một trong những nguyên nhân khiến ống bị vỡ, nước bị rò rỉ ở ống dẫn.

Rò rỉ đường ống dẫn nước có thể làm hỏng trần nhà, sàn nhà, tường, thảm, đồ nội thất… gây ẩm ướt tạo điều kiện để nấm mốc phát triển.

Sửa chữa đường ống bị rò rỉ không phải là việc đơn giản. Một trong những vấn đề khó khăn gặp phải đó là không thể nhìn thấy các đường ống bởi chúng thường được lắp đặt “âm” dưới sàn nhà, trong tường, dưới lòng đất.

Việc tự cải tạo đường ống nước khó thực hiện do nguy cơ mất an toàn xây dựng, quy hoạch, chập cháy. Do vậy, sẽ cần sự trợ giúp từ những người thợ lành nghề hoặc cơ quan chuyên trách.

Nguyên nhân và cách khắc phục

Theo các công ty cung cấp nước sạch khuyến cáo người dân, để tránh lãng phí, hộ gia đình nên kiểm tra tình trạng rò rỉ đường ống nước. Trường hợp hóa đơn tiền nước tăng đột ngột dù nhu cầu sử dụng không nhiều có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân do rò rỉ ống nước thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn.

Theo Kỹ sư điện, nước Vũ Tuấn Anh tại Hà Nội, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến rò rỉ đường ống nước. Thứ nhất, rò rỉ nước do đường ống bị mài mòn. Thứ hai rò rỉ nước do thi công không đảm bảo. Thứ ba rò rỉ nước do áp lực nước quá lớn. Thứ tư, rò rỉ nước do va chạm mạnh.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng ống dẫn nước bằng inox từ hàng chục năm nay (Nguồn ảnh: Internet)

Theo khảo sát hiện nay, trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng ống nước làm bằng kim loại để hạn chế tình trạng rò rỉ nước. Đường ống nước bằng nhựa khi sử dụng lâu ngày thì những bộ phận bên trong có thể bị mài mòn hay lỏng lẻo do lực nước tác động thường xuyên. Điều này khiến cho các khớp nối đường ống nước có vết hở nên nước có thể dễ dàng rò rỉ ra bên ngoài.

Ngoài ra, lớp ron cao su (hay vòng đệm cao su) – bộ phận giúp bịt kín các vị trí tiếp nối – cũng có thể bị ăn mòn, biến tính và lão hóa mất đi độ đàn hồi hoặc bị gãy sau một thời gian sử dụng. Khi đó, hệ thống sẽ không còn bịt kín tuyệt đối như ban đầu và nước có thể rò rỉ ra ngoài.

Rò rỉ nước do thi công không đảm bảo

Thực tế thì khi thi công, các đường ống thường chằng chịt các khớp nối để uốn cong đường ống đến đúng khu vực mong muốn. Việc thi công ống nhựa chủ yếu bằng phương pháp hàn nhiệt và dán keo, chất lượng các mối nối phụ thuộc nhiều vào tay nghề và sự cẩn thận khi thi công của thợ nước.

Ống nhựa có hệ số giãn nở nhiệt lớn, dễ gây rò rỉ tại các mối hàn, mối nối phụ kiện van vòi. Các mối nối không đảm bảo chất lượng sẽ gây cản trở dòng chảy và dễ bị rò rỉ sau một thời gian sử dụng. Nước sạch khi đi qua những đường ống nước này có khả năng bị nhiễm vi khuẩn, rong rêu, tảo… hay các kim loại nặng sản sinh trong môi trường ẩm thấp.

Rò rỉ nước do áp lực nước quá lớn

Áp lực nước mạnh sẽ giúp bạn dễ chịu khi tắm vòi sen, nhưng nếu áp lực nước quá lớn có thể gây hại cho đường ống của bạn. Với những đường ống dẫn nước bằng nhựa phổ biến có thành dày nhất cũng chỉ chịu ở mức áp lực 25 Bar.

Theo những người thợ lâu năm, những ngôi nhà ở khu vực có thủy lực càng mạnh thì nguy cơ gặp rò rỉ càng cao. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, áp lực nước có thể gây vỡ đường ống.

Rò rỉ nước do va chạm mạnh

Bên cạnh đó, việc đường ống bị nứt vỡ do va chạm hay rung lắc trong quá trình sử dụng cũng khiến cho nó có nguy cơ rò rỉ nước. Cho dù chỉ là những dư chấn nhỏ gây ra bởi động đất, xe tải trọng lớn chạy trên đường hay đơn giản là nhà hàng xóm cải tạo, xây mới nhà… cũng có thể gây nứt vỡ đường ống, làm vênh và lỏng các khớp nối phụ kiện dẫn đến nước bị rỉ ra ngoài.

"So với nhựa thì ống kim loại (như đồng và inox) đang được đánh giá là vật liệu tối ưu hơn, có thể khắc phục được hầu hết các nguyên nhân gây rò rỉ đường ống dẫn nước nhờ các ưu điểm như: Độ bền cao, chịu được áp lực nước lớn, chịu được va đập mạnh.

Độ bền của ống inox cao hơn gấp 8 - 10 lần so với ống nhựa, còn ống đồng bền hơn ống nhựa gấp 5 lần. Vì vậy, dưới tác động mạnh của ngoại lực và áp lực bên trong thì khả năng rò rỉ của ống inox hay ống đồng là rất nhỏ", Kỹ sư điện, nước Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia này, hiện sản phẩm ống nước bằng đồng có chi phí quá cao nên không được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, với nhiều dư địa phát triển nhưng hiện tại ống cấp nước bằng inox chưa có mặt tại thị trường Việt Nam mà mới phổ biến tại Trung Quốc và Italia.

Từ nhu cầu cuộc sống, đòi hỏi thời gian tới cần có những doanh nghiệp lớn trong nước tiên phong đưa vật liệu này vào sản xuất ống nước, phục vụ các công trình dân dụng, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

PV