Hà Nội báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo ngập lụt mở rộng

Hiện nay lũ trên sông Cầu qua Sóc Sơn, sông Bùi qua Chương Mỹ, sông Tích qua Quốc Oai ở Hà Nội đã vượt báo động 3, mức báo động khẩn cấp.

Dự báo lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh, trên sông Cà Lồ qua Đông Anh cũng vượt báo động 3 trong ngày hôm nay.

Đỉnh lũ trên sông Đà ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy ở mức xấp xỉ đến trên BĐ2. Cảnh báo ngập lụt sẽ diễn ra tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số bãi giữa, bãi bồi vùng trũng thấp ven sông thuộc quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ, Gia Lâm.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội cũng ra Lệnh báo động trên sông Hồng vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10/9/2024 tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động I.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ sáng sớm nay đến sáng 12/9 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm, cụ thể: Các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh: 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ,Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên: 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực bãi Phúc Xá nước bắt đầu ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (ảnh chụp lúc 6 giờ 30 phút ngày 10/9). Ảnh: TTXVN

Khu vực nội thành, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, tại thời điểm 06h30 ngày 10/9/2024, qua công tác kiểm tra của Công ty, trên địa bàn Thành phố còn một số điểm úng ngập tại: Lưu vực sông Tô Lịch: Vĩnh Hưng, Đường 2,5 hồ Đền Lừ, Thái Hà, Quan Nhân, Triều khúc; Lưu vực sông Cầu Bây: Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm; Lưu vực sông Nhuệ: Phan Văn Trường, Đại lộ Thăng Long (Ngã ba giao Lê Trọng Tấn), Hầm chui (số 3, số 5, số 6, Km9+656), đường Tố Hữu, Yên Nghĩa (Bến xe Yên Nghĩa tới ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, HH2 Nguyễn Trác, Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Khánh Toàn, Thiên Hiền, phố Nhuệ Giang Ngọc Hồi, Yên Xá, Cầu Bươu.

Khu vực ngoại thành, theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã, tính đến thời điểm 7h ngày 10/9/2024 tình hình úng ngập như sau: lúa bị đổ 24.842 ha; lúa bị ngập 2.476 ha; rau màu bị ngập, ảnh hưởng 4.046 ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng 3.924 ha, thủy sản bị ảnh hưởng 453 ha; nhà màng, nhà lưới bị ảnh hưởng 69.550 m2; gia súc bị chết 29 con; gia cầm chết, thất lạc 37.508 con; cây xanh gẫy đổ 110.133 cây (theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã bao gồm cây đô thị và các loại cây khác)...

Hiện nay, mực nước sông Hồng, sông Đà, sông Đuống đang lên nhanh và ở mức cao (theo dự báo sẽ đạt báo động I vào đêm 10/9), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố đề nghị các quận huyện, thị xã dọc các sông trên tổ chức kiểm tra để có biện pháp ứng phó kịp thời khi lũ dâng cao.

Mực nước sông Tích, sông Bùi đang ở mức cao (trên báo động III), ảnh hưởng đến địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Đặc biệt là tình trạng ngập úng tại các khu dân cư.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là việc rút kinh nghiệm đối với các đợt thiên tai trước đây, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, sạt lở đất, ngập úng khu dân cư... nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân ở mức cao nhất.