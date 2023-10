Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

Sáng 9/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023; phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vinh danh các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự Hội nghị

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; đặc biệt, có các đại biểu là Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay và hơn 800 gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt tiêu biểu năm 2023.

Một nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đạt mục tiêu cao nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã sớm ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời tập trung triển khai những nhiệm vụ mang tính định hướng chiến lược cho phát triển Thủ đô, qua đó đạt được những kết quả nổi bật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

9 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,08% (quý sau cao hơn quý trước). Thu ngân sách nhà nước thực hiện trên 305 nghìn tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ (trong đó thu nội địa đạt 88,1% cho thấy nguồn thu khá bền vững). Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt trên 328 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 3,5 triệu lượt người, tăng gấp 2,1 lần (trong đó khách quốc tế tăng gấp 3,7 lần) so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 1,22% (bình quân cùng kỳ năm 2022 tăng 3,49%). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 2,53 tỷ USD, dẫn đầu cả nước và tăng 2,45 lần so với cùng kỳ năm 2022…

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nêu rõ, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Hà Nội, Thủ đô của cả nước, ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt”; theo gợi ý của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, từ năm 1992, Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen "Người tốt, việc tốt"

Trải qua 31 năm triển khai, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân Thủ đô. Cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã có những cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả, phát động nhiều phong trào “Người tốt, việc tốt” thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thông qua việc tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" từ cơ sở đã phát hiện hàng ngàn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại Hội nghị hôm nay, Thành phố tiếp tục tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 858 cá nhân; tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân, là những hạt nhân tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô.

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với 5 nhóm nội dung chủ yếu.

Trong đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đề nghị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử, về truyền thống cách mạng của dân tộc, về Đảng và Bác Hồ kính yêu, về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen "Người tốt, việc tốt"

Đặc biệt, Thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô; tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Bộ Chính trị về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Cùng với đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phối hợp tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trong triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Định kỳ tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời đánh giá, ghi nhận các mô hình hay, cách làm hiệu quả; chú trọng đề xuất khen thưởng, động viên, tôn vinh các gương điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng, đảm bảo kịp thời, tăng cường tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương.

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và Nghĩa tình”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Khơi dậy ý chí, trách nhiệm xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của thành phố Hà Nội, được tổ chức dịp chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023); là năm thứ 13 Hà Nội tổ chức tôn vinh danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Đây là hình thức động viên, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực, nêu gương sáng để mọi người noi theo, được nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đồng tình ủng hộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Những cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần kính yêu Bác Hồ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thành tích của các điển hình tiên tiến được biểu dương ngày hôm nay có sức thuyết phục và sự lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội, chúc mừng các đại biểu “Công dân Thủ đô ưu tú” và gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” Thủ đô được vinh danh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong những tháng cuối năm 2023, Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước. Tập trung thi đua đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan triển lãm tại Hội nghị

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định…

Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua khác của Thành phố. Phát động phong trào thi đua khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để Hà Nội có nhiều phong trào lan tỏa cả nước. Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội; động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Những cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 được tuyên dương tại Hội nghị hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người yêu mến, quý trọng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan triển lãm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, để tiếp tục ghi nhận những tấm gương tiêu biểu, Thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao tặng danh hiệu và tặng hoa chúc mừng 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã trao tặng danh hiệu và tặng hoa chúc mừng 16 cá nhân đại diện cho 858 “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thành phố năm 2023.

* 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023 gồm:

1. Ông Lê Đình Duật, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

3. Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân, Bộ môn karate - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân), Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

5. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

6. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

8. Trung tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội.

9. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành bộ phận Hành chính - Nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam.

10. Vận động viên Phạm Hải Yến, Bộ môn bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

