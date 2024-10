Hà Nội được vinh danh là thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á

Mới đây, Giải thưởng ẩm thực thế giới (World Culinary Awards) đã công bố Hà Nội là "Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024", vượt qua nhiều thành phố Du lịch khác của châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan)… Một số nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội cũng nhận được các giải thưởng về dịch vụ ẩm thực.

Được biết, Giải thưởng ẩm thực thế giới (ra đời năm 1993) nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong ngành ẩm thực, nằm trong khuôn khổ Giải thưởng du lịch thế giới. Kết quả được công bố là sự tổng hợp từ những bình chọn của các chuyên gia và công chúng trong suốt một năm.

Đây không phải lần đầu ẩm thực Hà Nội được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Bởi lẽ, năm 2023, Hà Nội đã vượt qua những Kuala Lumpur (Malaysia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để nhận danh hiệu "Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi xuất sắc nhất châu Á" của Giải thưởng ẩm thực Thế giới.

Đầu năm nay, Hà Nội cũng được xếp hạng là một trong 15 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới, bởi độc giả của Tripadvisor - nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới.

Đa số khách du lịch quốc tế đánh giá ẩm thực Hà Nội là yếu tố hấp dẫn bậc nhất. Bởi nơi đây có đủ điều kiện để trở thành một trong những trung tâm ẩm thực , của Đông Nam Á và châu Á.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , Loughton ( du khách Mỹ) cho biết: “Tôi đến Hà Nội 4 lần vào mùa Thu mỗi năm, một phần vì cảnh sắc và không khí nơi này, phần nữa đến từ sự phong phú và tinh tế của ẩm thực. Các món ăn ở Thủ đô của các bạn được chế biến theo Phong cách riêng, nên luôn có hương vị riêng và chuyển tải được nét văn hóa riêng có của mình”.

Không chỉ du khách nước ngoài, mà nhiều người Việt Nam cho rằng sự sành ăn, đã tạo nên đặc trưng riêng cho ẩm thực đất Thăng Long.

Nhắc đến ẩm thực Hà Nội là nhắc đến những món ngon gắn liền với mảnh đất này: Phở Thìn, phở Lý Quốc Sư, bún ốc hồ Tây, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng, măng mực Bát Tràng, cốm làng Vòng, bún thang, nem, cà phê trứng...

Hiện tại, Hà Nội cũng có những tuyến phố ẩm thực được nhiều người biết đến như: Mã Mây, Tạ Hiện, Đồng Xuân, Cầu Gỗ, Cấm Chỉ, Tống Duy Tân…

Sự hấp dẫn của ẩm thực Hà Nội không chỉ nằm ở yếu tố hương vị, màu sắc, cách bài trí, mà còn đến từ tri thức, kỹ thuật, thực phẩm, cách chế biến và những câu chuyện xung quanh thể hiện bề dày lịch sử, văn hóa.

Theo Kim Thảo

Theo TPO

