Hà Nội mưa lớn trở lại từ đêm nay

Từ đêm nay đến sáng 11/9, Hà Nội đón mưa lớn trở lại. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ đêm nay (9/9) đến sáng ngày 11/9 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Từ chiều và đêm ngày 11/9, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, có nơi lớn hơn.

Hà Nội có thể đón mưa trở lại từ đêm nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tình trạng ngập úng cục bộ có thể diễn ra trên các tuyến phố. Riêng tại các vùng trũng thấp ven sông, mưa lớn kết hợp với nước lũ sông Hồng dâng cao thể có gây ngập úng sâu và kéo dài.

Hà Nội là một trong những địa phương nằm trong vùng tâm bão đi qua với gió giật mạnh cấp 9, cấp 10 và mưa lớn diện rộng.

Trong ngày và đêm 7/9, mưa lớn bao trùm thành phố với nhiều khu vực trên 150mm chỉ trong một ngày như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, riêng Hoàng Mai mưa tới 266mm trong một ngày.