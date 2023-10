Hé lộ sai phạm hàng loạt tại nhà xe Thành Bưởi

Thực tế, nhiều năm qua nhà xe Thành Bưởi đã và đang hoạt động chở khách không đúng các quy định. Nhưng lạ lùng là nhà xe này vẫn tồn tại và ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định của pháp luật. Và vụ tai nạn trên chính là một trong những hậu quả nhãn tiền của việc buông lỏng quản lý…

Công ty Thành Bưởi không đăng ký hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ TP.HCM đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Thế nhưng, mỗi ngày vẫn có cả trăm chuyến xe của nhà xe này chở theo hàng nghìn hành khách từ TP.HCM đi Đà Lạt và ngược lại.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM, nói rằng sau vụ tại nạn trên tuyến quốc lộ 20 giữa xe khách Thành Bưởi và xe Hải Đăng khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương đã lộ nguyên hình hoạt động của một chiếc "xe dù". Đứng sau đó là cả một "tập đoàn xe dù".

Tối 1/10, chúng tôi đặt vé xe khách Thành Bưởi từ TP Đà Lạt xuống TP.HCM qua số điện thoại tổng đài. Theo đó, chuyến đi được bắt đầu lúc 22h tại bến xe của Thành Bưởi ở đường Lữ Gia, TP Đà Lạt.

Khi đặt chỗ qua tổng đài, hành khách chưa biết được mình sẽ đi trên chiếc xe nào, phải đến khi tới bến mới biết được.

Gần sát giờ, chúng tôi ra địa chỉ số 6 Lữ Gia, TP Đà Lạt. Nhìn tổng quan bên ngoài, đây không khác gì một bến xe khách chính quy: Có khu vực để ghế cho khách ngồi chờ, có nhân viên tư vấn khách đặt chỗ, tổng đài nhận đặt chỗ…

Tuy nhiên, đây là một "bến lậu" mà Công ty Thành Bưởi đã lập và ngang nhiên hoạt động đón trả khách hơn 10 năm qua, trong khi các nhà xe khác phải vào bến, cách trung tâm TP Đà Lạt gần 10km.

Chúng tôi được phát một "Phiếu thông tin cá nhân" trong đó ghi rõ hành trình, ngày xuất bến, biển số xe là 51B-228.31. Giá vé 280.000 đồng.

Đúng 22h xe xuất bến, 41 giường nằm đều kín chỗ. Theo ghi nhận, vào khoảng 22h tại bến xe này, ngoài xe của chúng tôi đi, có 11 chuyến xe khác cũng xuất bến hướng về TP.HCM.

Trong suốt hành trình, trò chuyện với chị H.H (ngụ TP Đà Lạt), chị này cho biết thường xuyên đi xe Thành Bưởi để xuống TP.HCM vì xe này có bến trong nội đô, các xe khác phải đi xe trung chuyển.

Chị H cho hay, xe Thành Bưởi thường chạy rất nhanh, nhất là vào ban đêm. Có lúc đi chuyến 22h mà tầm 3h30 sáng hôm sau là đến TP.HCM. Quãng đường từ Đà Lạt về TP.HCM khoảng hơn 300km. Sau vụ tai nạn rạng sáng 30/9 khiến 5 người tử vong, xe Thành Bưởi đã chạy chậm lại, nhưng một số đoạn trên quốc lộ 20 tài xế vẫn cho xe vượt những xe phía trước khiến hành khách không ít lần thót tim.

Khoảng 5h sáng, xe Thành Bưởi chở hành khách về đến đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM và cho khách xuống. Đây cũng là một điểm đón trả khách trái phép của nhà xe Thành Bưởi nhưng mặc nhiên tồn tại nhiều năm qua.

Sau khi TP.HCM cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6h - 22h, nhà xe Thành Bưởi đã lập nhiều "bến cóc" khác ở khu vực bên ngoài vành đai để đón trả khách như một bến xe.

Từ phản ánh của người dân đến Báo Giao Thông, trưa 1/10, phóng viên có mặt tại địa chỉ 97 đường Mai Chí Thọ, khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức - nơi tập trung của hãng xe khách Thành Bưởi đi Cần Thơ và Đà Lạt.

Điều tra, xử lý nghiêm

Ngày 30/9, sau vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 20 khiến 5 người tử vong do xe Thànnh Bưởi gây ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. Giao Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.