"Hến vương" Ryu Jun Yeol lần đầu mở miệng về scandal tình ái

Nam diễn viên Ryu Jun Yeol dự buổi họp báo ra mắt dự án phim 'The 8 Show' được tổ chức tại khách sạn Ambassador Seoul Pullman vào sáng ngày 10/5.

Diễn viên nhận được các câu hỏi liên quan đến sự im lặng của anh suốt thời gian ồn ào tình ái nổi lên. Ryu Jun Yeol cho biết: "Do vấn đề quyền riêng tư, một số bài trên mạng xã hội trái với ý muốn của tôi vào thời điểm đó, tôi nghĩ tốt nhất nên giữ im lặng và giải quyết những lời chỉ trích sau đó hơn là phản hồi chúng".

Ryu Jun Yeol tại họp báo hôm 10/5. Ảnh: Starnews

Hồi tháng ba ồn ào tình tay ba giữa Ryu Jun Yeol - Han So Hee và Lee Hyeri nổ ra. Trong khi hai cô gái liên tục bị lên báo, Ryu Jun Yeol không một phản hồi.

Thời gian đó, nam diễn viên còn bị chỉ trích sống giả tạo, do tự nhận mình là người bảo vệ động vật, môi trường nhưng lại đam mê golf và mang chiếc túi làm bằng da bê. Liên quan tới vấn đề này, diễn viên giải thích: "Tôi đã đọc kỹ những ý kiến chỉ trích liên quan đến golf và đó là cơ hội để tôi nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ đây là thời điểm tâm trạng tôi lo lắng nhiều nhất kể từ khi ra mắt. Vì đây là vấn đề cá nhân nên tôi phải nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói lại về chuyện đó trong một cuộc phỏng vấn hoặc một cuộc gặp riêng tư khác".

Ryu Jun Yeol và Han So Hee (trái), Lee Hyeri (phải). Ảnh: Nate

Ồn ào tình ái giữa Han So Hee - Lee Hyeri - Ryu Jun Yeol bắt đầu nổ ra hôm 15/3 khi tờ Dispatch tung loạt ảnh Han So Hee, Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Mối quan hệ của cặp nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi và hứng chịu chỉ trích. Một số người cho rằng Han So Hee là tiểu tam, số khác nói Ryu Jun Yeol là người bạc tình, vừa bỏ bạn gái cũ đã có người yêu, đưa tình mới đi Hawaii - địa điểm du lịch yêu thích của bạn gái cũ. Dưới áp lực của dư luận, Han So Hee khẳng định không cướp bồ, trách Ryu Jun Yeol không biết bảo vệ cô giữa sóng gió. Cuối cùng, hai người chia tay chóng vánh.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, nổi tiếng với Reply 1988 (vai Jung Hwan) đóng cùng Lee Hyeri. Sau khi đóng máy, hai người "phim giả tình thật" và được các fan tích cực "đẩy thuyền". Cặp nghệ sĩ tuyên bố chia tay vào tháng 11/2023. Lập tức sau đó, anh yêu Han So Hee.

Nguyễn Hương (Theo Nate)