Hoa hậu Thùy Tiên chính thức bị 'xoá sổ'

Người thay thế Thùy Tiên trong dự án phim mới khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Chiều 4/8, ê-kíp bộ Phim Chốt Đơn đã có buổi giới thiệu dự án sau lùm xùm xoay quanh Hoa hậu Thùy Tiên.

Phát biểu trước khi công chiếu phiên bản phim đã qua chỉnh sửa, MC Nguyên Khang đã đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ về quá trình xử lý khủng hoảng: "Nhà sản xuất và đạo diễn đã lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để bộ phim có thể ra rạp, tiếp cận khán giả. Có lẽ mọi người phần nào cũng đoán được hướng xử lý của chúng tôi trong trường hợp này. Chúng tôi đã áp dụng Công nghệ AI để xử lý hình ảnh của nữ diễn viên chính trong phim".

Với những chia sẻ từ phía nhà sản xuất, như vậy, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức bị "xoá sổ" khỏi dự án phim mới bằng công nghệ AI.

Nữ chính phim Chốt Đơn được áp dụng công nghệ Ai. Ảnh minh hoạ

Trước đó vào trưa 29/7, bộ phim Chốt Đơn bất ngờ tung ra poster mới kèm thông báo chính thức lịch công chiếu vào ngày 8/8. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở dòng chữ gây tò mò trên poster: “Ai sẽ thay nữ chính để Chốt Đơn trở lại?”.

Nhà sản xuất Nam Cito chia sẻ cảm xúc về hành trình hơn 200 ngày vừa qua cùng ê-kíp: “7 tháng đã trôi qua. Hơn 200 ngày qua là những ngày làm việc miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ và chưa một giây phút ngừng hy vọng của cả ê-kíp phim. Để rồi hôm nay, Chốt Đơn chính thức quay trở lại, vẫn trọn vẹn cảm xúc với những điều thú vị và nhiều bất ngờ”. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp và khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ dự án.

Trước đó danh tính người thay thế Thùy Tiên trong phim Chốt Đơn đã thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ảnh chụp màn hình

Sự thay đổi lớn nhất trong lần tái xuất này là tên nữ chính do Thùy Tiên thủ vai đã được thay thế bởi tên nhân vật là Hoàng Linh. Các vai còn lại vẫn được giữ nguyên với sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như Quyền Linh, Hồng Đào, Hồng Vân, cùng các gương mặt trẻ.

Sự trở lại của bộ phim sau biến cố Thùy Tiên bị bắt nhận được sự đồng tình từ giới chuyên môn và một bộ phận khán giả. Không chỉ tung poster mới, fanpage chính thức của phim Chốt Đơn cũng đã hoạt động trở lại, chia sẻ thông tin về lịch chiếu và hình ảnh mới. Tuy nhiên, toàn bộ hình ảnh quảng bá trước đó có sự xuất hiện của Thùy Tiên đều đã bị gỡ bỏ.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng” và khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Hình ảnh của Thùy Tiên trước đó khi xuất hiện trong phim Chốt Đơn. Ảnh: DPCC