Hoàng Mai: Đảm bảo chính sách an sinh xã hội hướng tới người dân

Sáng 27/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô, giai đoạn 2021-2025”.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết: sau 3 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, công tác phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội của quận đã đạt được kết quả thiết thực theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Chương trình đã đề ra. Trong đó, 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong báo cáo tại buổi làm việc

Cụ thể, hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho 14.740 lượt người với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 18.389 lao động. Đến tháng 12/2023, số người tham gia BHYT đạt 333.053 người (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1% dân số và vượt 1% so với chỉ tiêu được Thành phố giao.

Đối với thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2023, số hộ được công nhận là hộ nghèo năm 2021 là 76 hộ với 222 nhân khẩu. Đến tháng 6/2023, đã xoá hết hộ nghèo. Đến tháng 12/2023, giảm còn 75 hộ cận nghèo với 199 nhân khẩu (năm 2021 là 180 hộ với 575 nhân khẩu). Để có được kết quả này, giai đoạn 2021 - 2023, quận đã hỗ trợ 21 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với số tiền 454 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập và học phí cho 27 trường hợp là học sinh tiểu học, THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên đang theo học; cấp 405 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo và 1.244 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo…

Đối với việc nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân, quận bố trí, cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa, hội họp, các điểm vui chơi, giải trí, thể dục thể thao. Theo đó, hầu hết các phường có điểm vui chơi giải trí, thể dục thể thao và ngày càng được cải tạo, nâng cấp, duy tu để phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài ra, 100% người dân trên địa bàn quận có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ rác thải vận chuyển trong ngày đạt 100%. Từ năm 2021 - 2023, quận hoàn thành xây mới 4 trường học, xây dựng lại 5 trường và cải tạo, đầu tư thiết bị 30 trường với kinh phí trên 1.730 tỷ đồng. Hiện nay, quận tiếp tục triển khai 35 dự án, trong đó có 19 trường xây mới và dự kiến đến năm 2025 hoàn thành 12 dự án xây mới góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục.

Quận Hoàng Mai cũng ban hành kế hoạch duy trì 14/14 phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế và mô hình trạm y tế điểm. Đề xuất rà soát cơ sở hạ tầng tại các trạm y tế xuống cấp, hư hỏng cần cải tạo, sửa chữa, xây mới để bảo đảm cho các hoạt động chuyên môn…

Trao đổi tạo buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Phan Văn Mến đánh giá cao kết quả thực hiện tại quận Hoàng Mai, trong đó, BHYT phát triển nhanh và bền vững, tỷ lệ bao phủ đạt 94,1%. Bảo hiểm tự nguyện có tiềm năng rất lớn. Về chỉ tiêu thu BHXH, Hoàng Mai là một trong những đơn vị hằng năm hoàn thành kế hoạch sớm nhất. Số nợ BHXH hằng năm đều giảm.

Còn Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ghi nhận những kết quả quận đã đạt được như: tỷ lệ nợ đọng BHYT, BHXH thấp; rất tích cực trong công tác phòng, chống dịch; giáo dục cũng là điểm sáng của Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Vương Hương Giang phát biểu

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Vương Hương Giang mong muốn quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện phân tuyến hợp lý để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường; ngoài đầu tư cho các trường bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cần đầu tư cho các trường THPT đáp ứng chuẩn quốc gia, trong đó, có trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trương Định. Ngoài ra, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên để nâng cao chất lượng đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết quận đã khẩn trương quán triệt, triển khai Chương trình 08-CTr/TU bằng Chương trình 05-CTr/QU và kết quả thể hiện rõ các chỉ tiêu của chương tình. Qua quán triệt, quận cũng chú trọng triển khai thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, do đó, về cơ bản, tất cả chỉ tiêu đều hoàn thành.

Trong triển khai Chương trình 08-CTr/TU, quận có một số khó khăn, đó là tăng dân số cơ học lớn vượt quy hoạch phân khu của Thành phố mà Chính phủ đã phê duyệt. Trên địa bàn quận cũng còn 62 trường ngoài công lập chưa xây dựng, quận đã thường xuyên báo cáo Thành phố để có hướng chỉ đạo tháo gỡ. Đối với chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, quận đang tập trung các giải pháp để phấn đấu tăng tỷ lệ đạt chuẩn, đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết, thời gian qua, quận Hoàng Mai đã đạt thành tựu lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo, một trong những mô hình sáng tạo huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc là phòng chống dịch Covid-19…, qua đó, một số mô hình đã lan tỏa toàn Thành phố như mô hình “Vùng xanh” trong phòng chống dịch… Có được những kết quả này, theo đồng chí là do quận đã huy động được sự vào cuộc của hệ thống cấp ủy và sự ủng hộ, đồng thuận của người dân.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu tiếp thu ý kiến

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi của các thành viên trong Đoàn. Đồng chí cũng làm rõ thêm một số nội dung về nâng cao phúc lợi xã hội, nâng cao cuộc sống người dân, xây dựng trường chuẩn quốc gia và một số định hướng quận sẽ triển khai trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của quận Hoàng Mai. Đồng chí khẳng định nguyên tắc của Đảng, Nhà nước ta trong triển khai chính sách an sinh xã hội là hướng tới người dân, tạo ra mạng lưới an sinh phủ kín toàn bộ người dân “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Hoàng Mai là quận trẻ, đang tập trung phát triển theo hướng xây dựng trở thành đô thị văn minh, cực tăng trưởng của Thành phố. Tuy nhiên, quận gặp thách thức trong quá trình phát triển do dân số tăng nhanh, hạ tầng, hạ tầng xã hội thiếu sự đồng bộ trong quy hoạch xây dựng trường lớp, trạm y tế trong khi phát triển nhiều về dự án nhà ở xã hội… dẫn đến sự thiếu đồng bộ.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của quận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó, có Chương trình 08-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận cần làm rõ hơn về phát triển công nghiệp văn hóa, quan tâm đảm bảo trật tự, an ninh xã hội… Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng đời sống của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát các tiêu chí đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những tiêu chí chưa đạt. Quận cũng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, ổn định đời sống người dân và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện phân cấp ủy quyền mạnh hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu quận Hoàng Mai thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, nhất là trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đối với một số kiến nghị của quận liên quan vấn đề đánh giá trường chuẩn, xây dựng bệnh viện của quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quan tâm, rà soát lại quy hoạch của quận để sớm thực hiện.

Vương Vân