Hơn 20 người rượt chém nhau ở Bảo Lộc

Một người bị chém gục tại chỗ khi 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên đường Trần Phú, TP Bảo Lộc. Cảnh sát đã triệu tập, tạm giữ hơn 10 người.

Hai nhóm rượt đuổi nhau trên phố ở TP Bảo Lộc. Ảnh: T.D.

Sáng 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn phường B’Lao khiến một người bị thương nặng.

Khoảng 1h cùng ngày, 2 nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người vác theo đao, kiếm, mã tấu rượt chém nhau từ đường 1 Tháng 5 ra đường Trần Phú (quốc lộ 20, phường B’Lao, TP Bảo Lộc). Khi đến trước một quán ăn ở đường Trần Phú, 2 nhóm lao vào chém nhau loạn xạ.

Hậu quả, Hồ Xuân Kha (17 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) bị chém 3 nhát vào tay, lưng gục tại chỗ. Kha được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, còn một số người khác bị thương nhẹ hơn.

Nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc và Công an phường B’Lao có mặt hiện trường, truy bắt các nghi can.

Đến 9h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ, triệu tập hơn 10 thanh thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến.