Hơn 3.000 học sinh ở Đồng Nai nghỉ học do nước lũ về

Hơn 3.000 học sinh ở 2 cấp gồm trường trung học cơ sở và trường tiểu học thuộc TP Biên Hòa được nghỉ học do nước lũ tràn về.

Nước lũ về gây ngập trên diện rộng tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa. Ảnh: HAC

Ngày 29.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Kim Hường - Chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa xác nhận, học sinh ở 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Phước Tân sẽ được nghỉ học hôm nay (29.10) để bảo bảo an toàn.

Trong đó, khoảng 2.600 học sinh cấp trung học cơ sở và khoảng 500 học sinh cấp tiểu học được nghỉ học ở nhà do tình hình nước lũ sông gây ngập.

Trên đường chuyên dùng vào cụm mỏ đá Tân Cang (đoạn qua trạm thu phí) cũng xảy ra tình trạng ngập kéo dài. Ảnh: HAC

Nước lũ cũng gây ngập tràn vào nhà hàng trăm hộ dân tại các khu phố: Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa… thuộc phường Phước Tân.

Trước đó, khuya ngày 28.10, rạng sáng 29.10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa bị ngập trên diện rộng.

Từ sáng 28.10, UBND phường Phước Tân đã có thông báo với người dân khi có mưa lớn bắt đầu xuất hiện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an phường, dân quân thường trực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… đã được điều động hỗ trợ người dân di chuyển lên khu vực cao, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang đi kiểm tra, thống kê thiệt hại ban đầu do ngập.