HOT: Jisoo (BLACKPINK) chia tay bạn trai chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò!

Chuyện tình của Jisoo (BLACKPINK) và Ahn Bo Hyun kết thúc bằng lý do quen thuộc: Do lịch trình quá bận rộn!

Vào ngày 24/10, JTBC đưa tin độc quyền Jisoo (BLACKPINK) và Ahn Bo Hyun đã chia tay vì lý do lịch trình bận rộn. Chỉ vài phút sau khi thông này gây xôn xao, công ty quản lý của Blackpink, YG Entertainment, chính thức xác nhận: “Đúng là Jisoo và Ahn Bo Hyun đã chia tay".

Jisoo (Blackpink) và Ahn Bo Hyun chia tay

Chị cả nhóm Blackpink và nam diễn viên Ahn Bo Hyun công khai quan hệ yêu đương từ 3.8, sau khi hãng tin Dispatch tung bằng chứng cả hai đang hẹn hò. Thời điểm đó, YG cũng ngay lập tức xác nhận tin tức.

Theo Dispatch, nếu không có lịch trình bên ngoài, Jisoo thường xuyên ở nhà. Cặp đôi sẽ hẹn hò nhau tại một căn hộ ở Yongsan. Nam diễn viên sinh năm 1988 tự lái xe đến nhà Jisoo để gặp gỡ bạn gái.

Yongsan là khu phức hợp dân cư mà Jisoo đang ở. Vào tháng 7 vừa qua, Ahn Bo Hyun bận rộn với lịch trình quay phim "See You in My 19th Life" và "Busan Boys: Sydney Bound" nhưng vẫn ghé đến Yongsan như một thói quen.

Dispatch khẳng định, Ahn Bo Hyun chăm sóc cho bạn gái chu đáo, sẽ dành thời gian hẹn hò với Jisoo ngay khi hoàn công việc. Khi Jisoo bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Ahn Bo Hyun đã điều phối lịch trình để phù hợp với nữ thần tượng sinh năm 1995.

Tuy nhiên, trong suốt gần 3 tháng là người yêu công khai của nhau, cặp đôi dường như không thể hiện tình cảm thông qua mạng xã hội hay tiếp xúc bên ngoài.

Thông tin Jisoo hẹn hò Ahn Bo Hyun từng khiến showbiz chấn động, vì Jisoo là thành viên BLACKPINK đầu tiên công khai hẹn hò. Tuy nhiên Ahn Bo Hyun bị 1 bộ phận người hâm mộ chỉ trích, cho rằng anh không xứng với Jisoo.

Nguồn: JTBC