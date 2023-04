Khách Việt đổ xô đi Thái Lan vì vừa rẻ vừa "được tiếng" đi nước ngoài

Nhiều du khách Việt cho rằng, việc chi khoảng 10 triệu đồng để đi nước ngoài dịp lễ 30/4 đáng giá hơn một chuyến trong nước với mức giá tương tự.

Tour Thái Lan "cháy hàng" dịp lễ 30/4

Thị trường tour dịp lễ 30/4 năm nay ghi nhận tỷ lệ tour nước ngoài tăng mạnh, các quốc gia thuộc châu Á, Đông Nam Á đang đứng đầu danh sách tour quốc tế được chuộng. Trong đó, tour Thái Lan bùng nổ nhất về số lượng khách.

Theo đại diện của Vietravel, chỉ riêng ba ngày từ 13-15/4 Lễ hội Té nước Songkran (Thái Lan), đơn vị này đã tiếp nhận gần 700 lượt khách đăng ký tour và combo du lịch Thái Lan (vé máy bay và khách sạn), tăng khoảng 32% so với ngày thường.

Thái Lan nổi tiếng chiến thuật "móc hầu bao" du khách.

Tương tự, tại Vietluxtour cũng ghi nhận tour Thái Lan trong lễ 30/4 chỉ còn vài chỗ cuối cùng. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour: "Thời điểm hiện tại, trong khi một số tour trong nước như Phú Quốc, Đà Lạt, các tuyến điểm miền Bắc… có mức giá hơn 10 triệu đồng/tour/khách thì tour Thái Lan lại có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn về giá và khả năng quảng bá du lịch".

Bên cạnh đó, so với mặt bằng chung các tour outbound như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… tour Thái Lan cũng đang có giá tốt nhất thị trường.

Theo khảo sát của Dân trí, các tuyến điểm tour Thái Lan được nhiều khách Việt ưa chuộng nhất như: Bangkok - Pattaya - Vườn NongNooch - Cà phê Boeing 747 - Buffet trưa Baiyoke sky 5N4Đ (Tặng vé Massage Thái + Alcaza show), giá trọn gói gần 7 triệu đồng/khách; tour Chiang Mai - Chiang Rai 4 ngày 3 đêm, giá trọn gói gần 12 triệu đồng/khách.

"Khách đi Thái trong đợt lễ 30/4 không chỉ có người trẻ mà còn có các gia đình, người lớn tuổi. Phần lớn khách lựa chọn tour Thái vì giá rất phải chăng, chỉ từ 5 - 6 triệu đồng, họ có thể được trải nghiệm một nền văn hoá mới, ẩm thực phong phú", bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, một đại lý bán tour chia sẻ.

Ngân cũng cho biết, từ tháng 4, đơn vị lữ hành của cô phục vụ trung bình mỗi tháng 1.000 khách việt đi Thái, các tour Thái Lan trong tháng 4, 5, 6 đều kín chỗ, hiện chỉ mở bán tour trong quý 3.

Sốt tour ngoại vì giá rẻ và được "tiếng đi nước ngoài"

Nhiều du khách chia sẻ, họ rất muốn ủng hộ du lịch nội địa, song vé máy bay ở thời điểm hiện tại là quá cao để đi du lịch, nhất là với các gia đình đông thành viên.

"Vé máy bay dịp 30/4 khứ hồi đi từ Hà Nội đến Đà Lạt khoảng 5 triệu đồng, chỉ cần thêm 2 triệu đã có thể mua được một tour trọn gói đi Thái. Tôi và nhóm bạn đã chọn đi Chiang Mai Thái Lan, cảnh quan đẹp mà lại được thưởng thức văn hóa ẩm thực mới, có tiếng xuất ngoại, đi du lịch nước ngoài", Hoàng Huyền (29 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh nguyên nhân chính từ giá vé máy bay, lý do Thái Lan "được lòng" du khách Việt trong dịp 30/4 vì đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội té nước Songkran nổi tiếng. Năm 2023 sẽ là năm đầu tiên lễ hội này được tổ chức lại sau 3 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan lần đầu trở lại sau 3 năm dịch Covid-19 (Ảnh: PYS travel).

Tour Bangkok - Pattaya - Lễ hội Té nước Thái Lan, xuất phát từ TP.HCM chỉ có giá khoảng 5,5 triệu đồng/khách. Đây cũng là sản phẩm mới trở lại trong mùa lễ năm nay. Được nhiều doanh nghiệp lữ hành coi là sản phẩm chủ lực trên thị trường, được du khách Việt Nam đặc biệt yêu thích, duy trì sức hút trong hai tháng qua.

Đánh giá nguyên nhân tour Thái đắt khách, Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour nhận định: "Các tour Thái không chỉ mạnh về giá, tuyến điểm mà còn rất mạnh về khả năng quảng bá du lịch tại các quốc gia tiền năng".

Đất nước này nổi tiếng chiến thuật "móc hầu bao" du khách 3G (Get them in - Đưa khách vào, Get their money - Lấy tiền của họ và Get them out - Tiễn khách). Cách người Thái xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ như ăn uống, lưu trú, vận chuyển, giải trí, mua sắm "All in" (Tất cả trong một) đã đánh trúng tâm lý vui chơi của người Việt.

Việt Nam có thể ngang hàng, thậm chí nhỉnh hơn Thái Lan về khía cạnh thiên nhiên nhưng nếu tình hình giá vé máy bay vẫn ở ngưỡng cao như hiện nay, nhiều chuyên gia du lịch lo lắng, chúng ta đang tự làm khó mục tiêu 110 triệu khách nội địa năm 2023.