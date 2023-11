Khởi tố, bắt giam Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi).

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương (sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) để điều tra hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT độc lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, ngày 30/9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - Đà Lạt trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8.

Xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 2h40 ngày 30/9, ô tô khách BKS 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) cầm lái chở theo 34 hành khách chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách tông vào phía sau bên trái xe tải BKS 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô khách BKS 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ BKS 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) cầm lái chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 3/11, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Thành Bưởi. Người đại diện pháp luật là ông Lê Đức Thành - Giám đốc Công ty. Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cũng tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần thứ 4) số 12556 ngày 24/7/2023 do Sở GTVT TP.HCM cấp. Thời hạn là 3 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

