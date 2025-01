Không khí lạnh mạnh sắp tác động, dự báo ngày rét nhất

Theo đại diện cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh kể từ đêm nay 25.1 (tức đêm 26 tháng Chạp) đến ngày 28.1 (tức ngày 29 Tết)

Dự báo không khí lạnh sẽ tác động mạnh từ nay đến ngày 29.1. Ảnh: Tô Thế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc và miền Trung chuyển biến rõ rệt.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về những tác động đáng chú ý của gió mùa đông bắc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp thông tin dự báo tác động của không khí lạnh. Ảnh: An An

Thưa ông, dự báo thời điểm nào không khí lạnh bắt đầu tác động và nền nhiệt các khu vực sẽ giảm xuống mức nào?

- Khoảng đêm 25.1, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ sáng 26.1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Khu vực Trung Trung Bộ không khí lạnh sẽ tác động từ đêm 26.1, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14 - 17 độ C; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16 - 19 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 25 - 26.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 26 - 28.1, khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa tập trung ở khu vực ven biển.

Dự báo thời điểm nào không khí lạnh hoạt động mạnh nhất, thưa ông?

- Tình hình rét đậm rét hại sẽ duy trì cao điểm từ ngày 26.1 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến ngày 27.1 (tức ngày 28 tháng Chạp) và kéo dài hết ngày 28.1 (tức 29 Tết).

Vậy dự báo trong giai đoạn Tết Nguyên đán 2025, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết có biến động như khu vực phía bắc hay không, thưa ông?

- Trong những ngày tới, dự báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tốt, khả năng không mưa và ngày nắng. Nhiệt độ ban ngày ở Tây Nguyên dao động từ 25 - 28 độ C; ở Nam Bộ khoảng 30 - 33 độ C.

Trân trọng cảm ơn ông!